Była liderka rankingu WTA wraca do gry! Za nią operacje i długa przerwa

Karolina Pliskova wraz z rozpoczęciem nowego sezonu wróci do rywalizacji w głównym cyklu. Czeszka w ostatnim czasie przeszła dwie operacje lewej kostki.

Karolina Pliskova w jasnoniebieskiej bluzie z kapturem, patrząca w bok z zamyślonym wyrazem twarzy.
fot. PAP/CTK
Karolina Pliskova

Karolina Pliskova doznała poważnej kontuzji podczas meczu drugiej rundy US Open 2024 z Włoszką Jasmine Paolini. Czeszka przeszła wtedy operację lewej kostki, lecz ta nie przyniosła pożądanych skutków. W efekcie była liderka rankingu WTA na początku 2025 ponownie trafiła pod nóż.

 

Na przełomie września i października Pliskova wróciła do gry, lecz na niższym szczeblu. Rozegrała wtedy trzy pojedynki na poziomie ITF, z czego dwa zakończyły się porażką, a tylko jeden zwycięstwem.

 

- Zastanawiałam się, czy było warto. Potem jednak dałam sobie trochę przestrzeni, dystansu i zaczęłam trenować trochę inaczej. Dlatego też postanowiłam dać sobie kolejną szansę wraz z rozpoczęciem 2026 - zapowiedziała finalistka Wimbledonu 2021 w rozmowie z Flashscore.

 

Pliskova ma w swoich planach powrót do głównego cyklu. Dzięki chronionemu rankingowi wystąpi w imprezie WTA 500 w Brisbane oraz wielkoszlemowym Australian Open.

