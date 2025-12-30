Do trzech razy sztuka! Resovia górą w hicie Pucharu Polski

W jednym z ćwierćfinałów TAURON Pucharu Polski mierzyły się drużyny Aluronu CMC Warty Zawiercie i Asseco Resovii Rzeszów. Obie ekipy w tym sezonie już dwukrotnie stawały po dwóch stronach siatki: w PlusLidze i Lidze Mistrzów. W obu przypadkach lepsi okazali się "Jurajscy Rycerze", którzy zwyciężali za pełną pulę: odpowiednio 3:0 i 3:1.

W spotkanie lepiej weszli gospodarze, którzy odskoczyli na 4:1, lecz przyjezdni odrobili straty (6:6). Podopieczni Massimo Bottiego kontynuowali świetną grę i to oni wypracowali sobie przewagę (13:9). Zawiercianie starali się gonić, między innymi za sprawą bloku Mateusza Bieńka. Wyrównali w końcówce - na 22:22. Ostatnie słowo należało jednak do Resovii, która wygrała kolejne trzy akcje i w efekcie całego seta.

Początkowe fragmenty drugiej partii zdominowała ekipa Michała Winiarskiego. Ta prowadziła 6:3, 10:7 czy nawet 15:9. Wydawało się, że Warta zmierzała po zwycięstwo, ale od stanu 21:18 do głosu doszli rzeszowianie. Ci zniwelowali całą różnicę i byli górą w grze na przewagi, zapisując na swoje konto drugiego seta (27:25).

Trzeci akt zmagań od początku toczył się na zasadzie punkt za punkt. Wkrótce Zawiercie odjechało na 13:10 i 16:13, ale po chwili na tablicy widniał wynik 16:16. Decydujące momenty należały do Resovii. Przyjezdni triumfowali 24:26 i awansowali do najlepszej czwórki TAURON Pucharu Polski.

W półfinale drużyna z Podpromia rywalizować będzie z PGE Projektem Warszawa. Zespół ze stolicy w trzech partiach wyeliminował PGE GiEK Skrę Bełchatów.

Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów 0:3 (22:25, 25:27, 24:26)