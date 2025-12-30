Finał Pucharu Polski: Zagłębie Sosnowiec - JKH GKS Jastrzębie. Relacja na żywo

Dla obu zespołów był to rewanż za ubiegłoroczny półfinał, który 4:2 wygrali jastrzębianie. Do tamtej wygranej JKH GKS poprowadził trener Robert Kalaber, obecnie szkoleniowiec Unii.

Słowak nie mógł w tym spotkaniu skorzystać ze swojego bramkarza numer 1 - Linusa Lundina. Szwed poprosił władze klubu o wolne, ze względu na poważne problemy rodzinne. Zastąpił go 19-letni Igor Tyczyński, który urodził się w Krynicy-Zdroju i jest wychowankiem miejscowego KTH.

Z kolei drużyna ze Śląska przystąpiła do meczu podbudowana faktem, że do składu powrócił najlepszy strzelec zespołu - Fredrik Forsberg. Szwedzki skrzydłowy, autor 12 bramek i 9 asyst, z powodu kontuzji pauzował od 2 grudnia.

Forsberg już w 2. minucie był bliski pokonania Tyczyńskiego, lecz po jego strzale krążek odbił się od słupka. Jastrzębianie generalnie lepiej weszli w mecz, groźniej atakowali i w 11. minucie objęli prowadzenie, choć w bardzo szczęśliwych okolicznościach. Aku Alho oddał niecelny strzał, krążek odbił się od bandy, a potem trafił w łyżwę Tyczyńskiego i wtoczył się do bramki.

Unia starała się odrobić stratę, ale kilkoma dobrymi interwencjami popisał się bramkarz JKH - Karolus Kaarlehto. Za to w 25. minucie świetny rajd między oświęcimskimi zawodnikami przeprowadził Emil Bagin. Po jego strzale krążek obił jednak poprzeczkę.

Większe emocje były w trzeciej tercji. W 45. minucie krążek odbity od kija jednego z zawodników Unii trafił do Forsberga, a ten precyzyjnym strzałem nie dał szans Tyczyńskiemu. Jastrzębianie nie cieszyli się jednak długo z dwubramkowego prowadzenia, gdyż w następnej akcji Erik Ahopelto wykorzystał sytuację sam na sam z Kaarlehto.

Siedem przed końcem karę otrzymał Bartosz Florczak, a chwilę później Martin Kasperlik, po analizie wideo, został odesłany do szatni. Jastrzębianie nie potrafili wykorzystać przewagi pięciu na trzech, poza tym szybko ich trzech zawodników także musiało spędzić po dwie minuty w boksie kar.

Końcówkę Unia grała już bez bramkarza. Pod bramką Jastrzębia kotłowało się niemiłosiernie, ale ostatecznie podopieczni Rafała Bernackiego utrzymali prowadzenie i awansowali do wtorkowego finału (początek godz. 18.00), w którym rywalem jastrzębian będzie EBC Zagłębie. Sosnowiczanie w niedzielę pokonali GKS Katowice 4:2.

JKH GKS, mający w dorobku cztery triumfy w Pucharze Polski, w finale zagra po raz siódmy (trzeci raz z rzędu). Z kolei dla Zagłębia będzie to pierwszy w historii mecz o to trofeum.

BS, PAP