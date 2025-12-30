Fortuna dla Ratajskiego za występ w MŚ! Tyle zapewnił sobie Polak

Piękny sen Krzysztofa Ratajskiego w Alexandra Palace trwa. Polak we wtorek pokonał 4:2 Anglika Luke'a Woodhouse i drugi raz w karierze awansował do ćwierćfinałów darterskich mistrzostw świata federacji PDC. Pierwszy taki sukces naszego rodaka miał miejsce w 2021 roku.

Miejsce w najlepszej ósemce podczas turnieju w Londynie daje Ratajskiemu również sowitą wypłatę. "Polski Orzeł" już w tym momencie za swój występ w czempionacie zarobił 100 tysięcy funtów.

A może być jeszcze lepiej. Gdyby Ratajski wygrał następne spotkanie, kwota wzrosłaby aż podwójnie - do 200 tysięcy funtów.

Przed naszym najlepszym darterem jednak niełatwe zadanie. Zmierzy się bowiem z najlepszym obecnie zawodnikiem świata - zaledwie 18-letnim Anglikiem Lukiem Littlerem.

Polsat Sport