Gdy przeciwnicy muszą patrzeć w górę, spada ich morale. To najwyższy piłkarz świata

W piłce nożnej wzrost bywa atutem. Zwłaszcza w powietrzu i przy stałych fragmentach gry. Są jednak zawodnicy, którzy dosłownie wyrastają ponad przeciętność i zmuszają rywali do zadzierania głowy. Od rekordowego bramkarza po piłkarzy z pola - jakich gigantów można znaleźć na boiskach piłkarskich całego świata?

Dwóch mężczyzn, jeden z piłką nożną, idzie obok ceglanej ściany z herbem klubu sportowego.
fot. PAP
Kristof van Hout był najwyższym piłkarzem świata

Najwyższy zawodnik – Kristof van Hout


Tytuł najwyższego piłkarza świata jeszcze niedawno przypisywało się Kristofowi von Houtowi – belgijskiemu bramkarzowi mieszącemu 208 cm, który zakończył karierę w 2023 roku. Jego imponujący wzrost ułatwiał kontrolę pola karnego, blokowanie dośrodkowań i zajmowanie przestrzeni przy strzałach na bramkę. Zasięg jego ramion oraz długie nogi to naturalna przewaga w powietrzu. Występował m.in. w klubach takich jak:

 

· Standard Liege

· KRC Genk.

 

Jego postura uczyniła go swoistym postrachem napastników planujących dośrodkowania na krótko przed bramką. Z drugiej strony, bardzo wysoki wzrost bywa związany z wyzwaniami, o których na co dzień się nie wspomina, takimi jak szybkość reakcji i utrzymanie odpowiedniego poziomu zwinności. Dodatkowo nadmierne obciążenie stawów może zwiększać ryzyko wystąpienia kontuzji.

 

Inni "giganci" futbolu i ich wpływ na przebieg meczu


Historia i współczesność futbolu notuje kilka postaci o wyjątkowym wzroście.

 

Wśród najwyższych znaleźli się m.in.:

 

· Duńczyk Simon Bloch Jorgensen (ok. 210 cm wzrostu, zakończył karierę w 2022 roku)

· szkocki napastnik Paul Millar (207 cm)

· bramkarze i piłkarze z pola tacy jak Tomas Holy (206 cm), Lacina Traore (203 cm) oraz Costel Pantilimon (203 cm).

 

Tacy zawodnicy wykorzystują wzrost do zdobywania przewagi w niektórych momentach, ale jednocześnie muszą nadrabiać pracą nad dynamiką i mobilnością. Mimo tych ograniczeń trenerzy chętnie sięgają po bardzo wysokich graczy, ponieważ ich obecność wpływa na taktykę przeciwnika. Rywale są zmuszeni inaczej ustawić obronę, częściej podwajać krycie i unikać wysokich dośrodkowań, które mogą zostać łatwo przechwycone.

 

W wielu zespołach zawodnicy o takim wzroście pełnią też rolę "tarcz" przy stałych fragmentach gry, utrudniając bramkarzom pole widzenia i zwiększając tym samym szansę na zdobycie bramki. Choć w futbolu liczy się przede wszystkim technika. Przypadki tych imponujących gabarytów pokazują, że odpowiednie wykorzystanie warunków fizycznych potrafi znacząco odmienić przebieg spotkania.

