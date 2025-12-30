Gdy przeciwnicy muszą patrzeć w górę, spada ich morale. To najwyższy piłkarz świata

Najwyższy zawodnik – Kristof van Hout



Tytuł najwyższego piłkarza świata jeszcze niedawno przypisywało się Kristofowi von Houtowi – belgijskiemu bramkarzowi mieszącemu 208 cm, który zakończył karierę w 2023 roku. Jego imponujący wzrost ułatwiał kontrolę pola karnego, blokowanie dośrodkowań i zajmowanie przestrzeni przy strzałach na bramkę. Zasięg jego ramion oraz długie nogi to naturalna przewaga w powietrzu. Występował m.in. w klubach takich jak:

· Standard Liege

· KRC Genk.

Jego postura uczyniła go swoistym postrachem napastników planujących dośrodkowania na krótko przed bramką. Z drugiej strony, bardzo wysoki wzrost bywa związany z wyzwaniami, o których na co dzień się nie wspomina, takimi jak szybkość reakcji i utrzymanie odpowiedniego poziomu zwinności. Dodatkowo nadmierne obciążenie stawów może zwiększać ryzyko wystąpienia kontuzji.

Inni "giganci" futbolu i ich wpływ na przebieg meczu



Historia i współczesność futbolu notuje kilka postaci o wyjątkowym wzroście.

Wśród najwyższych znaleźli się m.in.:

· Duńczyk Simon Bloch Jorgensen (ok. 210 cm wzrostu, zakończył karierę w 2022 roku)

· szkocki napastnik Paul Millar (207 cm)

· bramkarze i piłkarze z pola tacy jak Tomas Holy (206 cm), Lacina Traore (203 cm) oraz Costel Pantilimon (203 cm).

Tacy zawodnicy wykorzystują wzrost do zdobywania przewagi w niektórych momentach, ale jednocześnie muszą nadrabiać pracą nad dynamiką i mobilnością. Mimo tych ograniczeń trenerzy chętnie sięgają po bardzo wysokich graczy, ponieważ ich obecność wpływa na taktykę przeciwnika. Rywale są zmuszeni inaczej ustawić obronę, częściej podwajać krycie i unikać wysokich dośrodkowań, które mogą zostać łatwo przechwycone.

W wielu zespołach zawodnicy o takim wzroście pełnią też rolę "tarcz" przy stałych fragmentach gry, utrudniając bramkarzom pole widzenia i zwiększając tym samym szansę na zdobycie bramki. Choć w futbolu liczy się przede wszystkim technika. Przypadki tych imponujących gabarytów pokazują, że odpowiednie wykorzystanie warunków fizycznych potrafi znacząco odmienić przebieg spotkania.

Polsat Sport