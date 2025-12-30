Koszmar gwiazdy rewelacji Tauron Ligi. Koniec sezonu

Siatkarka Margaret Speaks, która do tej pory była podstawową rozgrywającą UNI Opole, z powodu urazu nie zagra do końca sezonu - poinformował we wtorek opolski klub.

Zawodniczka z USA nabawiła się kontuzji 23 grudnia w pierwszym secie spotkania 1/8 finału Pucharu Polski, wygranego przez zespół z Opola z #VolleyWrocław 3:1.

ZOBACZ TAKŻE: Polski klub siatkarski zmieni trenera! Pożegnanie po słabym początku sezonu

"Doznała poważnego urazu stawu skokowego, który wyklucza ją z gry do końca sezonu. Obecnie Maggie pozostaje pod stałą opieką zespołu medycznego, a jej stan zdrowia jest na bieżąco monitorowany. Klub zapewnia pełne wsparcie, aby mogła jak najszybciej wrócić do zdrowia" - poinformowano w krótkim komunikacie UNI.

Nie podano, czy na miejsce Speaks zostanie sprowadzona inna rozgrywająca. W meczu z ekipą ze stolicy Dolnego Śląska kontuzjowaną siatkarkę musiała zastąpić 19-letnia Wirginia Mulka.

Następne spotkanie opolanki rozegrają na wyjeździe w sobotę. W ćwierćfinale Pucharu Polski rywalem będzie BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

"Wilczyce" rewelacyjnie spisują się w rozgrywkach ekstraklasy. W tabeli zajmują trzecie miejsce, a w 11 ligowych meczach wywalczyły 27 punktów. Wygrały dziewięć ekstraklasowych spotkań z rzędu (oraz pojedynek Pucharu Polski). Do tej pory przegrały tylko dwa pierwsze mecze w sezonie - z ŁKS Commercecon Łódź i DevelopResem Rzeszów.

PAP