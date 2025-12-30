Krzysztof Ratajski - Luke Littler. Kiedy mecz? O której godzinie?
Krzysztof Ratajski - Luke Littler to ćwierćfinał mistrzostw świata w darta 2025/2026. Kiedy ćwierćfinał Ratajski - Littler? O której godzinie ćwierćfinał Ratajskiego?
Krzysztof Ratajski gra dalej w mistrzostwach świata! W czwartej rundzie Polak wyeliminował Luke'a Woodhouse'a, pokonując faworyta gospodarzy 4:2.
ZOBACZ TAKŻE: Zawodnik wykluczony z mistrzostw świata! Natychmiastowa decyzja, znamy powód
Ćwierćfinałowym rywalem Polaka będzie słynny Luke Littler. 18-latek to obrońca mistrzowskiego tytułu.
Ratajski - Littler. Kiedy mecz MŚ? O której godzinie?
Kiedy mecz Ratajski - Littler w ćwierćfinale MŚ? Ćwierćfinały MŚ w darcie zaplanowano na czwartek 1 stycznia 2026 roku.
Godzina meczu Ratajski - Littler nie została jeszcze ogłoszona, jednak najpewniej - biorąc pod uwagę fakt, że Anglik to wielka gwiazda i obrońca tytułu - spotkanie odbędzie się w sesji wieczornej.Przejdź na Polsatsport.pl