Krzysztof Ratajski - Luke Littler. Wynik meczu. Kto wygrał na MŚ w darcie?

"Polish Eagle" awansował do ćwierćfinału World Darts Championship po zwycięstwie we wtorkowym meczu z Anglikiem Lukiem Woodhouse'em (4:2). Dla Polaka był to już czwarty triumf w tegorocznej edycji imprezy. Wcześniej wyeliminował on Filipińczyka Alexisa Toyla (3:0), Anglika Ryana Joyce'a (3:1) oraz Holendra Wesleya Plaisiera (4:3).

Dla Ratajskiego to drugi w karierze ćwierćfinał MŚ i jednocześnie wyrównanie najlepszego wyniku w historii polskiego darta na tej imprezie. Po raz pierwszy sztuka ta udała się zawodnikowi ze Skarżyska-Kamiennej w edycji 2020/2021, kiedy to na tym etapie musiał uznać wyższość Stephena Buntinga.

Teraz Ratajski zmierzy się z liderem rankingu PDC - zaledwie 18-letnim Lukiem Littlerem. Anglik broni tytułu mistrza świata, po który sięgnął jeszcze przed 18. rokiem życia. W trwającym turnieju stracił zaledwie dwa sety - stało się to w poniedziałkowym starciu z byłym mistrzem świata, Robem Crossem (4:2). We wcześniejszych rundach wygrywał swoje mecze "do zera".

Dla 48-latka może to być starcie przełomowe. Nasz reprezentant nie wygrał jeszcze z tym przeciwnikiem ani razu w swojej karierze, a bilans bezpośrednich pojedynków wynosi 4:0 na korzyść Littlera. Polak może sprawić sobie także wspaniały prezent, ponieważ dokładnie w dniu meczu obchodzi urodziny.

Warto przypomnieć, że w odróżnieniu od poprzedniej fazy turnieju, pojedynki ćwierćfinałowe toczą się do pięciu wygranych setów.

Ratajski - Littler. Wynik meczu. Kto wygrał na MŚ w darcie 2026?

Zwycięzcę ćwierćfinałowego pojedynku Ratajski - Littler podczas mistrzostw świata 2026 poznamy w czwartek, 1 stycznia. Organizatorzy nie podali jeszcze dokładnej godziny rozpoczęcia tego starcia, jednak prawdopodobnie odbędzie się ono w sesji wieczornej, a więc po godzinie 20:00. Wynik rywalizacji zaktualizujemy w niniejszym artykule niezwłocznie po jej zakończeniu.