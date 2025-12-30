Najstarszy piłkarz na świecie gra dalej. Nowy klub 58-latka

Nazywany w ojczyźnie „Królem Kazu”, Miura rozegrał w zeszłym sezonie siedem meczów w Atletico Suzuka, japońskim klubie czwartej ligi, który ostatecznie spadł do ligi regionalnej.

„Moja pasja do piłki nożnej się nie zmieniła, niezależnie od wieku” – powiedział napastnik, który w lutym przyszłego roku skończy 59 lat, cytowany w oświadczeniu Fukushima United.

Uznawany za najstarszego zawodowego piłkarza na świecie Miura wrócił do rodzinnego kraju w 2024 roku po epizodzie w portugalskim klubie drugoligowym Oliveirense, gdzie również był wypożyczony z Yokohamy.

Opuścił Japonię w wieku 15 lat i wyjechał do Brazylii, gdzie w 1986 roku zadebiutował jako zawodowiec w drużynie Santosu. Po powrocie do ojczyzny zdobył nagrodę MVP inauguracyjnego sezonu J-League w 1993 roku, grając w Verdy Kawasaki. W tym samym roku został pierwszym Japończykiem, który odebrał tytuł Azjatyckiego Piłkarza Roku.

Został także pierwszym japońskim piłkarzem grającym we włoskiej ekstraklasie w barwach Genoi (1994–95). Występował również w takich klubach, jak Dinamo Zagrzeb, Kyoto Sanga, Vissel Kobe i Sydney FC.

Miura w reprezentacji Japonii występował w latach 1990–2000 i w 89 meczach strzelił 55 goli.

BS, PAP