Największe rozczarowanie 2025? Eksperci bezlitośni. Wskazali Polaków

Minione 12 miesięcy obfitowało w wiele siatkarskich emocji, na czele z sezonem reprezentacyjnym. Marek Magiera i Jakub Bednaruk w ostatnim w 2025 wydaniu programu "Polsat SiatCast" wskazali swoje rozczarowania reprezentacyjne na przestrzeni tego roku.

- Jeśli chodzi o największe rozczarowanie sezonu reprezentacyjnego... Ja dałem tutaj różnicę jakości naszej kadry między finałem Ligi Narodów a półfinałem mistrzostw świata - stwierdził Bednaruk.

Ze swoim rozmówcą bez dyskusji zgodził się Magiera.

- To się pokrywa, bo ja napisałem "brak złotego medalu MŚ naszej reprezentacji". Parafrazując twoją opinię, dokładnie o to samo mi chodziło - dodał.

Panowie mieli odmienne opinie w temacie kobiecej siatkówki.

- Wpisałem reprezentację Serbii, ponieważ mając taki potencjał zawodniczy, jaki tam jest, to jest niewyobrażalne, żeby do ostatniej kolejki Ligi Narodów ta drużyna broniła się przed spadkiem. To jest dla mnie coś absolutnie niewyobrażalnego - wyjaśnił Magiera.

Bednaruk natomiast ponownie na tapet wziął biało-czerwoną kadrę, ale też całą polską żeńską siatkówkę.

- Pan Kuba napisał z kolei "reakcje na krytykę w całej żeńskiej polskiej siatkówce"... - rzekł Magiera.

- Rozczarowanie, dlatego że jestem dzieckiem siatkarskiego boiska, wychowany na żeńskiej siatkówce. Jestem rozczarowany tym, że nie możesz powiedzieć złego słowa na kobiecą siatkówkę: że coś ci się nie spodobało - jakieś zachowanie czy mecz. Od razu jest kontra - ocenił Bednaruk.

Pełna dyskusja w załączonym materiale wideo: