Nie żyje utytułowany siatkarz. Był czterokrotnym mistrzem kraju

O śmierci popularnego "Csicsy" poinformował dziennik "Csepeli Hirmondo", podając, że Csik zmarł 27 grudnia 2025 roku po długiej walce z chorobą.

Znakomity siatkarz był przykładem rzadkiego dziś przywiązania do barw klubowych. Węgier dołączył do Csepel SC w 1965 roku, jeszcze jako uczeń liceum w mieście Varpalota i pozostał w zespole aż do końca zawodowej kariery.

Csik, który na boisku tworzył kapitalny duet z Laszlo Buzkiem, poprowadził drużynę "Niebiesko-Czerwonych" do czterech mistrzostw (1968, 1969, 1970, 1973) i czterech Pucharów Węgier (1969, 1970, 1971, 1972). Dwukrotnie powoływano go na zgrupowania drużyny narodowej, ale nigdy nie dano mu zagrać w oficjalnym spotkaniu kadry.

Po zakończeniu kariery zawodniczej Laszlo Csik ukończył program trenerski w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i przez dwadzieścia lat był szkoleniowcem drużyn młodzieżowych.

Niemal do końca życia pozostawał aktywny. Jeszcze dwa lata temu nie tylko jeździł na rowerze, ale i prowadził w garażu swojego domu pracownię sitodruku. W ostatnim czasie jego stan pogorszył się jednak ze względu na chorobę nowotworową...