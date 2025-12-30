Obrońcy tytułu wyeliminowani! Semeniuk z awansem do Final Four Pucharu Włoch

Pierwsza odsłona przebiegła pod dyktando gospodarzy. Semeniuk rozpoczął mecz w wyjściowej szóstce, jednak ton grze od początku nadawał duet Wassim Ben Tara - Oleg Płotnicki. Obaj byli najskuteczniejszymi zawodnikami w swoim zespole, natomiast po drugiej stronie siatki wyróżniał się Aleksandar Nikołow. Ostatecznie Perugia wypracowała na tyle bezpieczny dystans, że pewnie triumfowała w pierwszej partii 25:17.

W kolejnym secie siły się wyrównały, a walka toczyła się "punkt za punkt". Mimo udanego otwarcia, gospodarze roztrwonili trzypunktową zaliczkę. Głównie przez błędy własne oddali inicjatywę, a w konsekwencji przegrali tę część spotkania. Cucine Lube wygrało 25:22, a pierwszoplanową postacią był Mattia Bottolo, który imponował skutecznością w ataku.

Polak błyszczał w trzeciej odsłonie, w której zapisał na swoim koncie najwięcej skutecznych ataków. Ostatecznie jego drużyna zwyciężyła 25:22, a losy rywalizacji ważyły się do ostatnich piłek. W decydującym momencie Semeniuk, wspierany przez Ben Tarę i Płotnickiego, popisał się znakomitą serią, która przypieczętowała triumf Perugii w tej partii.

Gospodarze znakomicie otworzyli czwartego seta i błyskawicznie zbudowali sobie bezpieczny dystans punktowy. Podopieczni Angelo Lorenzettiego w pełni kontrolowali sytuację na parkiecie i bez większych problemów przypieczętowali zwycięstwo w tej odsłonie wynikiem 25:16.

Warto przypomnieć, że siatkarze Cucine Lube Civitanova bronili trofeum wywalczonego w poprzednim sezonie.

Semeniuk zdobył w całym meczu 14 punktów.

W decydującej fazie rozgrywek (Final Four), oprócz Perugii, zameldowały się już także Itas Trentino i Rana Verona. Stawkę półfinalistów uzupełni zwycięzca pary Gas Sales Bluenergy Piacenza - Valsa Group Modena.

Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova 3:1 (25:17, 22:25, 25:22, 25:16).

Perugia: Bryan Argilagos, Donovan Dzavoronok, Gabrijel Cvanciger, Simone Giannelli, Agustin Loser, Wassim Ben Tara, Sebastian Sole, Yuki Ishikawa, Kamil Semeniuk, Oleg Płotnicki, Roberto Russo, Federico Crosato, Massimo Colaci (libero), Marco Gaggini (libero).

Cucine Lube: Wout D'Heer, Giovanni Maria Gargiulo, Eric Loeppky, Santiago Orduna, Mattia Boninfante, Poriya Hossein Khanzadeh, Aleksandar Nikołow, Pablo Kukartsev, Marko Podrascanin, Mattia Bottolo, Noa Duflos-Rossi, Davi Tenorio, Francesco Bisotto (libero), Fabio Balaso (libero).