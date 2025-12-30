Oto najlepsi skoczkowie całego ćwierćwiecza! Dwóch Polaków w ścisłej czołówce
Dokonano podsumowania osiągnięć w skokach narciarskich od początku stulecia, gdyż poniedziałkowy konkurs PŚ w Oberstdorfie był, według statystyki, ostatnim w pierwszym 25-leciu XXI wieku. Choć liderem rankingu został Stefan Kraft, w czołowej piątce zestawienia znalazło się aż dwóch Biało-Czerwonych: Kamil Stoch oraz Adam Małysz.
Kraft okazał się bezkonkurencyjny i zgromadził w omawianym okresie ponad 16 tysięcy punktów, co zapewniło mu miano "skoczka ćwierćwiecza". Tuż za jego plecami uplasował się jednak Kamil Stoch. Polak, z dorobkiem blisko 14 tysięcy "oczek", zajął drugą lokatę, a ponadto wyprzedził nawet czterokrotnego mistrza olimpijskiego, Simona Ammanna.
To jednak nie jedyny biało-czerwony akcent w ścisłej czołówce - piąta pozycja przypadła Adamowi Małyszowi. "Orzeł z Wisły", choć karierę zakończył ponad dekadę temu, utrzymał znakomitą lokatę w zestawieniu i zdołał rozdzielić w tabeli Gregora Schlierenzauera i Petera Prevca.
Nasza reprezentacja w latach 2001-2025 nie opierała się jednak wyłącznie na dwóch skoczkach. Analiza wyników wskazuje, że w tym czasie punkty Pucharu Świata zdobyło łącznie aż 31 Polaków. W czołowej dwudziestce zameldował się Piotr Żyła (16. miejsce), a trzecią dziesiątkę otworzył Dawid Kubacki (21. lokata).
W pierwszej setce rankingu sklasyfikowano jeszcze czterech innych Polaków: Macieja Kota (58.), Aleksandra Zniszczoła (93.), Stefana Hulę (95.) oraz Pawła Wąska (99.).
Dorobek punktowy tych trzydziestu jeden zawodników przełożył się na świetny wynik drużynowy. W klasyfikacji Pucharu Narodów Polska zajęła wysokie, piąte miejsce, a ponadto przekroczyła barierę 71 tysięcy punktów. Liderami zestawienia są Austriacy, którzy wyprzedzili Norwegów i Niemców, a bezpośrednio przed naszą kadrą plasują się Słoweńcy.
Czołowa "dziesiątka" rankingu indywidualnego:
1. Stefan Kraft (Austria) - 16003 punkty
2. Kamil Stoch (Polska) - 13839 punktów
3. Simon Amman (Szwajcaria) - 12795 punktów
4. Gregor Schlirenzauer (Austria) - 11916 punktów
5. Adam Małysz (Polska) - 11273 punkty
6. Peter Prevc (Słowenia) - 10947 punktów
7. Thomas Morgenstern (Austria) - 10875 punktów
8. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 10384 punkty
9. Janne Ahonen (Finlandia) - 8567 punktów
10. Noriaki Kasai (Japonia) - 8016 punktów
Czołowa "dziesiątka rankingu drużynowego:
1. Austria - 140908 punktów
2. Norwegia - 110838 punktów
3. Niemcy - 103460 punktów
4. Słowenia - 79533 punkty
5. Polska - 71169 punktów
6. Japonia - 62079 punktów
7. Finlandia - 46160 punktów
8. Szwajcaria - 26874 punkty
9. Czechy - 20383 punkty
10. Rosja - 13938 punktów