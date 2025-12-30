Oto najlepsi skoczkowie całego ćwierćwiecza! Dwóch Polaków w ścisłej czołówce

Kraft okazał się bezkonkurencyjny i zgromadził w omawianym okresie ponad 16 tysięcy punktów, co zapewniło mu miano "skoczka ćwierćwiecza". Tuż za jego plecami uplasował się jednak Kamil Stoch. Polak, z dorobkiem blisko 14 tysięcy "oczek", zajął drugą lokatę, a ponadto wyprzedził nawet czterokrotnego mistrza olimpijskiego, Simona Ammanna.

To jednak nie jedyny biało-czerwony akcent w ścisłej czołówce - piąta pozycja przypadła Adamowi Małyszowi. "Orzeł z Wisły", choć karierę zakończył ponad dekadę temu, utrzymał znakomitą lokatę w zestawieniu i zdołał rozdzielić w tabeli Gregora Schlierenzauera i Petera Prevca.

Nasza reprezentacja w latach 2001-2025 nie opierała się jednak wyłącznie na dwóch skoczkach. Analiza wyników wskazuje, że w tym czasie punkty Pucharu Świata zdobyło łącznie aż 31 Polaków. W czołowej dwudziestce zameldował się Piotr Żyła (16. miejsce), a trzecią dziesiątkę otworzył Dawid Kubacki (21. lokata).

W pierwszej setce rankingu sklasyfikowano jeszcze czterech innych Polaków: Macieja Kota (58.), Aleksandra Zniszczoła (93.), Stefana Hulę (95.) oraz Pawła Wąska (99.).

Dorobek punktowy tych trzydziestu jeden zawodników przełożył się na świetny wynik drużynowy. W klasyfikacji Pucharu Narodów Polska zajęła wysokie, piąte miejsce, a ponadto przekroczyła barierę 71 tysięcy punktów. Liderami zestawienia są Austriacy, którzy wyprzedzili Norwegów i Niemców, a bezpośrednio przed naszą kadrą plasują się Słoweńcy.

Czołowa "dziesiątka" rankingu indywidualnego:

1. Stefan Kraft (Austria) - 16003 punkty

2. Kamil Stoch (Polska) - 13839 punktów

3. Simon Amman (Szwajcaria) - 12795 punktów

4. Gregor Schlirenzauer (Austria) - 11916 punktów

5. Adam Małysz (Polska) - 11273 punkty

6. Peter Prevc (Słowenia) - 10947 punktów

7. Thomas Morgenstern (Austria) - 10875 punktów

8. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 10384 punkty

9. Janne Ahonen (Finlandia) - 8567 punktów

10. Noriaki Kasai (Japonia) - 8016 punktów

Czołowa "dziesiątka rankingu drużynowego:

1. Austria - 140908 punktów

2. Norwegia - 110838 punktów

3. Niemcy - 103460 punktów

4. Słowenia - 79533 punkty

5. Polska - 71169 punktów

6. Japonia - 62079 punktów

7. Finlandia - 46160 punktów

8. Szwajcaria - 26874 punkty

9. Czechy - 20383 punkty

10. Rosja - 13938 punktów