Pechowa porażka Śląska Wrocław. Mieli 8 punktów przewagi w 4. kwarcie

Świetnie w to spotkanie wszedł Stefan Djordjević, który zdobył pierwszych osiem punktów dla swojej drużyny i pozwolił jej prowadzić. Później aktywni byli jednak Daron Russell i Karel Guzman, przez co sytuacja się zmieniała. Po trafieniu Iversona Molinara gospodarze mieli nawet 11 punktów przewagi. Straty odrabiali Ajdin Penava i Issuf Sanon, a po 10 minutach było 20:15.

Przyjezdni prezentowali się znowu lepiej w drugiej kwarcie. Ciągle ważnym graczem był Penava, natomiast dzięki trójce Angela Nuneza wrocławianie byli znowu na prowadzeniu. Rywalizacja była teraz niezwykle wyrównana. Ostatecznie po trafieniu Jakuba Urbaniaka pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 49:51.

Daron Russell i Dusan Miletić ponownie dawali przewagę ekipie z Kluż-Napoki zaraz po przerwie. Noah Kirkwood oraz Błażej Kulikowski trafiali jednak z dystansu - dzięki nim wszystko się zmieniało. Swoje dokładał też Stefan Djordjević, a po rzutach wolnych Ajdina Penavy po 30 minutach było 70:74.

W czwartej kwarcie zespół trenera Ainarsa Bagatskisa uciekał nawet na osiem punktów po zagraniu Jakuba Urbaniaka. Russell krok po kroku odrabiał straty - w końcu po jego akcji 3+1 był znowu remis! Wyrównana sytuacja pozostała do samego końca. W kluczowym momencie rzutów wolnych nie trafił Kirkwood, a świetną dobitkę zanotował Dusan Miletić. Jakub Nizioł nie trafił ostatniego trudnego rzutu, a to oznaczało zwycięstwo U-BT 94:92.

EuroCup - 12. kolejka

U-BT Kluż-Napoka - WKS Śląsk Wrocław 94:92 (20:15, 27:34, 21:23, 24:18)

U-BT: Russell 30, Miletić 19, Guzman 14, Molinar 13, Ceaser 7, Kulvietis 5, Woodbury 3, Richard 3, Altit 0;

Śląsk: Sanon 17, Djordjević 16, Kirkwood 16, Penava 13, Nizioł 8, Kulikowski 6, Urbaniak 6, Czerniewicz 5, Nunez 3, Wiśniewski 1, Coleman-Jones 1.

