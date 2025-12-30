Polsat Futbol Cast - 31.12. Transmisja TV i stream online
Czas na kolejny odcinek Polsat Futbol Cast. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Tomasz Hajto i Przemysław Iwańczyk podsumują rok w Polsat Futbol Cast
W studiu zasiądą Tomasz Hajto i Przemysław Iwańczyk.
Panowie podsumują kończący się rok w piłce reprezentacyjnej oraz klubowej, zdradzając kto w największym stopniu sprawił niespodziankę, a kto zawiódł.
Ponadto przedstawią również swoje prognozy na znajdujący się tuż za rogiem rok 2026.
Transmisja programu Polsat Futbol Cast w środę w Polsacie Sport 1, a także online na Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Początek o godzinie 09:00.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu