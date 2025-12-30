Polsat Futbol Cast - 31.12. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Czas na kolejny odcinek Polsat Futbol Cast. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo Polsat Futbol Cast na tle stadionu piłkarskiego.
fot. Polsat Sport
Tomasz Hajto i Przemysław Iwańczyk podsumują rok w Polsat Futbol Cast

W studiu zasiądą Tomasz Hajto i Przemysław Iwańczyk. 

 

Panowie podsumują kończący się rok w piłce reprezentacyjnej oraz klubowej, zdradzając kto w największym stopniu sprawił niespodziankę, a kto zawiódł.

 

Ponadto przedstawią również swoje prognozy na znajdujący się tuż za rogiem rok 2026.

 

Transmisja programu Polsat Futbol Cast w środę w Polsacie Sport 1, a także online na Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Początek o godzinie 09:00. 

PIŁKA NOŻNA
