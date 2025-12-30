Poważny wypadek polskiego olimpijczyka. Apel o pilną pomoc

Robert Wolski w trakcie swojej kariery specjalizował się w skoku wzwyż. Pochodzący z Łęczycy zawodnik wielokrotnie zdobywał medale na mistrzostwach kraju. Jego dobre wyniki sprawiły, że znalazł się w kadrze olimpijskiej podczas zmagań w Atenach w 2004 roku, gdzie odpadł w kwalifikacjach. Dwa lata później Wolski zajął ósme miejsce na światowym czempionacie. Rekord życiowy mężczyzny 2,31 m daje mu wynik w czołowej dziesiątce w historii skoku wzwyż w naszym kraju.





ZOBACZ TAKŻE: Polski mistrz olimpijski wraca do startów. Celem mistrzostwa Europy



29 grudnia internet obiegł apel wystosowany przez siostrę byłego skoczka. Dowiedzieliśmy się, że 43-latek w uległ poważnemu wypadkowi i potrzebuje krwi od darczyńców.

„W związku z tragicznym wypadkiem mojego brata Roberta Wolskiego potrzebna krew AB Rh+, nieważne jaką masz grupę krwi, liczy się oddanie każdego mililitra. Bardzo prosimy o pomoc w oddawaniu krwi na hasło ROBERT WOLSKI, który przebywa w szpitalu wojewódzkim im. M. Kopernika w Łodzi na oddziale intensywnej terapii i anestezjologii. Krew można oddać w każdym najbliższym punkcie poboru krwi” - napisała na swoim Facebooku siostra olimpijczyka z 2004 roku.





W sprawę za pomocą mediów społecznościowych zaangażowali się polscy lekkoatleci - między innymi skoczek wzwyż Artur Partyka i młociarz Szymon Ziółkowski.

Polsat Sport