Poważny wypadek polskiego olimpijczyka. Apel o pilną pomoc

Robert Wolski uległ poważnemu wypadkowi. O sprawie za pośrednictwem portalu Facebook poinformowała siostra olimpijczyka. Kobieta wystosowała pilny apel o oddawanie krwi dla swojego brata.

Lekkoatleta Robert Wolski podczas biegu.
fot. PAP
Robert Wolski pilnie potrzebuje krwi po wypadku
  • Robert Wolski, znany skoczek wzwyż, potrzebuje pilnie krwi
  • Jego siostra opublikowała apel o pomoc na Facebooku
  • Wolski doznał poważnego wypadku i przebywa na oddziale intensywnej terapii w Łodzi
  • Robert Wolski brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 2004 roku
  • Zajął ósme miejsce na mistrzostwach świata dwa lata po igrzyskach

Robert Wolski w trakcie swojej kariery specjalizował się w skoku wzwyż. Pochodzący z Łęczycy zawodnik wielokrotnie zdobywał medale na mistrzostwach kraju. Jego dobre wyniki sprawiły, że znalazł się w kadrze olimpijskiej podczas zmagań w Atenach w 2004 roku, gdzie odpadł w kwalifikacjach. Dwa lata później Wolski zajął ósme miejsce na światowym czempionacie. Rekord życiowy mężczyzny 2,31 m daje mu wynik w czołowej dziesiątce w historii skoku wzwyż w naszym kraju.

29 grudnia internet obiegł apel wystosowany przez siostrę byłego skoczka. Dowiedzieliśmy się, że 43-latek w uległ poważnemu wypadkowi i potrzebuje krwi od darczyńców.

 

„W związku z tragicznym wypadkiem mojego brata Roberta Wolskiego potrzebna krew AB Rh+, nieważne jaką masz grupę krwi, liczy się oddanie każdego mililitra. Bardzo prosimy o pomoc w oddawaniu krwi na hasło ROBERT WOLSKI, który przebywa w szpitalu wojewódzkim im. M. Kopernika w Łodzi na oddziale intensywnej terapii i anestezjologii. Krew można oddać w każdym najbliższym punkcie poboru krwi” - napisała na swoim Facebooku siostra olimpijczyka z 2004 roku.

W sprawę za pomocą mediów społecznościowych zaangażowali się polscy lekkoatleci - między innymi skoczek wzwyż Artur Partyka i młociarz Szymon Ziółkowski.

