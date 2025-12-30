Są nowe fakty w sprawie śmierci Siverta Guttorma Bakkena. Znamy termin sekcji zwłok

Wyniki sekcji zwłok Siverta Guttorma Bakkena, norweskiego biathlonisty, którego ciało znaleziono we wtorek 23 grudnia w pokoju hotelowym we włoskim Lavaze, będą znane w marcu - poinformował we wtorek prawnik rodziny.

27-letni Norweg w dniach 18-21 grudnia uczestniczył w zawodach we francuskim Annecy-Le Grand Bornand i miał startować w kolejnej imprezie cyklu Pucharu Świata w Oberhofie (8-11 stycznia) oraz w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolan-Cortina d'Ampezzo w sztafecie.

"W miniony weekend przeprowadzono sekcje zwłok. Nie wyciągnięto jeszcze żadnych wniosków z tych badań, które będą kontynuowane do początku przyszłego roku" - poinformowała w oświadczeniu kancelaria prawna Elden Advokatfirma, reprezentująca rodzinę biathlonisty.

"Włoska prokuratura dała patologom sądowym czas do 7 marca na zakończenie badań i przedstawienie raportu" - dodano w oświadczeniu.

Wbrew standardowej praktyce w Norwegii, patolodzy sądowi nie opublikują wstępnego raportu - poinformowała kancelaria.

"Ani rodzina, ani my nie otrzymaliśmy żadnych informacji dotyczących potencjalnych wyników badania kryminalistycznego, a rodzina pozna przyczynę śmierci dopiero w marcu przyszłego roku" - powiedział prawnik Bernt Heiberg. Norweska Federacja Biathlonu (NSSF) potwierdziła, że Bakken miał na sobie tlenową maskę wysokościową w momencie znalezienia ciała.

"Na tym etapie śledztwa nie ma dowodów sugerujących lub zaprzeczających, że śmierć była związana z użyciem tzw. sprzętu do symulacji treningu wysokościowego" - napisał przedstawiciel rodziny.

Bakken uchodził za jeden z największych talentów norweskiego biathlonu. W sezonie 2021/22 odniósł swoje jedyne zwycięstwo w Pucharze Świata, triumfując w biegu ze startu wspólnego w Holmenkollen, oraz wygrał klasyfikację generalną tej konkurencji. W 2016 roku zdobył dwa złote medale młodzieżowych igrzysk. Po latach problemów zdrowotnych wracał do wysokiej formy i miał w lutym wziąć udział w olimpijskich zmaganiach w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo.

PAP