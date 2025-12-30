Puchar Polski siatkarzy: Stal Nysa - Bogdanka LUK Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Stal Nysa to jedna z dwóch, obok BBTS Bielsko-Biała, drużyn z PLS 1. Ligi, które awansowały do ćwierćfinału Tauron Pucharu Polski siatkarzy 2026. W kwalifikacjach nysanie pokonali Gwardię Wrocław (3:0), AS Słubice (3:0), Enea Energetyka Poznań (3:0) oraz IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice (3:0). Bogdanka LUK Lublin znalazła się w ćwierćfinale jako pierwsza drużyna w tabeli PlusLigi po pierwszej rundzie fazy zasadniczej.

Drużyna z Nysy w przeszłości raz wywalczyła Puchar Polski - w 1996 roku. Pięciokrotnie znalazła się w czołowej czwórce tych rozgrywek, po raz ostatni w 2004 roku. Bogdanka LUK Lublin w dwóch poprzednich edycjach awansowała do turnieju finałowego, ale przegrywała w półfinałach.

Zwycięzcy meczów ćwierćfinałowych awansują do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w dniach 10–11 stycznia 2026 w Tauron Arenie Kraków. Wiadomo już, że wywalczonego w poprzedniej edycji trofeum nie obroni JSW Jastrzębski Węgiel.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Stal Nysa – Bogdanka LUK Lublin we wtorek 30 grudnia o godzinie 17.30 na Polsatsport.pl.