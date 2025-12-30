„Słoweńcy, Austriacy i Niemcy, którzy zajęli podium, mogą się cieszyć, ponieważ na to zasłużyli, lecz dla nas, z takimi stratami punktowymi, impreza już po pierwszym konkursie jest praktycznie pozamiatana. Tak źle w historii naszych skoków dawno nie było” - powiedział były zawodnik dziennikowi „Dagbladet”.

Jego zdaniem zwycięzca pierwszego konkursu Słoweniec Domen Prevc z przewagą 17, 5 pkt nad drugim Austriakiem Danielem Tschofenigiem jest już nie do dogonienia. Sam w 2007 roku po konkursie w Oberstdorfie miał stratę 16,4 pkt, lecz ją odrobił i wygrał w klasyfikacji generalnej.

Najlepszy z Norwegów Kristoffer Eriksen Sundal zajął 10. miejsce i traci do Prevca 31,1 pkt. Halvor EGner Granerud był 20., Johann Andre Forfang 21., Marius Lindvik 23., Robin Pedersen 29., a Isak Andreas Langmo 40.

„Przykro przyznać, ale nasi skoczkowie zdominowali dopiero drugą dziesiątkę, pokazając się z wręcz żałosnej strony. Taka jest bolesna prawda”- dodał Jacobsen.

BS, PAP