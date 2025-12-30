Tauron Liga: EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Maz. - #VolleyWrocław. Relacja live i wynik na żywo

Beniaminek z Nowego Dworu Mazowieckiego to absolutna czerwona latarnia ligi, która nie ma na swoim koncie choćby punktu i przez jedenaście kolejek wygrał zaledwie dwa sety. Siatkarki tej ekipy większość spotkań przegrywają 0:3, a postawić udało im się jedynie Stali Mielec i Chemikowi Police. Rezultaty outsidera nie napawają optymizmem i pomimo że do końca sezonu jeszcze sporo meczów, ciężko wyobrazić sobie ewentualne utrzymanie.





Wrocławianki z ośmioma punktami w ligowej tabeli wyprzedzają jedynie swoje najbliższe rywalki. Ekipa z Dolnego Śląska wygrały dotychczas jedynie dwa spotkania: w ostatniej kolejce z Sokołem Mogilno i na inaugurację Tauron Ligi właśnie z beniaminkiem z Nowego Dworu Mazowieckiego. Przed przerwą świąteczną #Volley pożegnał się z Pucharem Polski, ulegając 1:3 UNI Opole.

Relacja live i wynik na żywo meczu EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Maz. - #VolleyWrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

ST, Polsat Sport