United Cup 2026. Gdzie oglądać mecze? Plan transmisji. Terminarz
Gdzie oglądać mecze United Cup 2026? O której godzinie? Sprawdź plan transmisji United Cup poniżej.
United Cup to turniej, który w kalendarzu światowego tenisa zadebiutował w 2022 roku. Innowacyjny format imprezy obejmuje zmagania reprezentacyjne w formule mieszanej. Osiemnaście drużyn narodowych, złożonych z sześciorga zawodników i zawodniczek, podzielono na sześć trzyzespołowych grup. Każdy mecz ma trzy odsłony: grę pojedynczą kobiet i mężczyzn, a także grę podwójną w składzie damsko-męskim.
ZOBACZ TAKŻE: Świątek musi mieć się na baczności. Sabalenka coraz bliżej
Turniej potrwa od 2 do 11 stycznia. Rozegranych zostanie 75 meczów, z czego 50 stanowią single, a 25 deble.
Po fazie grupowej rozegrane zostaną ćwierćfinały. Następnie odbędą się półfinały i na koniec wielki finał w Sydney.
United Cup 2026. Plan transmisji. Gdzie oglądać mecze?
2 stycznia - piątek
HISZPANIA - ARGENTYNA
Jaume Munar – Sebastian Baez 03:00; Polsat Sport 1, Polsat Box Go
Jessica Bouzas Maneiro – Solana Sierra 05:00; Polsat Sport 1, Polsat Box Go
Hiszpania - Argentyna (mikst) 07:00; Polsat Sport 1, Polsat Box Go
Przejdź na Polsatsport.pl
GRECJA – JAPONIA
Maria Sakkari – Naomi Osaka 10:00; Polsat Sport 1, Polsat Box Go
Stefanos Tsitsipas – Shintaro Mochizuki 12:00; Polsat Sport 1, Polsat Box Go
Grecja - Japonia (mikst) 14:00; Polsat Sport 1, Polsat Box Go