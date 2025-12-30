United Cup 2026. Gdzie oglądać mecze? Plan transmisji. Terminarz

Gdzie oglądać mecze United Cup 2026? O której godzinie? Sprawdź plan transmisji United Cup poniżej.

Tenisistka w stroju sportowym świętuje na korcie tenisowym, w tle publiczność i bandy reklamowe.
fot. PAP
United Cup 2026. Gdzie oglądać mecze?

United Cup to turniej, który w kalendarzu światowego tenisa zadebiutował w 2022 roku. Innowacyjny format imprezy obejmuje zmagania reprezentacyjne w formule mieszanej. Osiemnaście drużyn narodowych, złożonych z sześciorga zawodników i zawodniczek, podzielono na sześć trzyzespołowych grup. Każdy mecz ma trzy odsłony: grę pojedynczą kobiet i mężczyzn, a także grę podwójną w składzie damsko-męskim.

 

Turniej potrwa od 2 do 11 stycznia. Rozegranych zostanie 75 meczów, z czego 50 stanowią single, a 25 deble.


Po fazie grupowej rozegrane zostaną ćwierćfinały. Następnie odbędą się półfinały i na koniec wielki finał w Sydney.

United Cup 2026. Plan transmisji. Gdzie oglądać mecze?

2 stycznia - piątek


HISZPANIA - ARGENTYNA
Jaume Munar – Sebastian Baez 03:00; Polsat Sport 1, Polsat Box Go
Jessica Bouzas Maneiro – Solana Sierra 05:00; Polsat Sport 1, Polsat Box Go
Hiszpania - Argentyna (mikst) 07:00; Polsat Sport 1, Polsat Box Go


GRECJA – JAPONIA
Maria Sakkari – Naomi Osaka 10:00; Polsat Sport 1, Polsat Box Go
Stefanos Tsitsipas – Shintaro Mochizuki 12:00; Polsat Sport 1, Polsat Box Go
Grecja - Japonia (mikst) 14:00; Polsat Sport 1, Polsat Box Go

