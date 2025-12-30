United Cup 2026. Gdzie oglądać mecze?

United Cup to turniej, który w kalendarzu światowego tenisa zadebiutował w 2022 roku. Innowacyjny format imprezy obejmuje zmagania reprezentacyjne w formule mieszanej. Osiemnaście drużyn narodowych, złożonych z sześciorga zawodników i zawodniczek, podzielono na sześć trzyzespołowych grup. Każdy mecz ma trzy odsłony: grę pojedynczą kobiet i mężczyzn, a także grę podwójną w składzie damsko-męskim.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek musi mieć się na baczności. Sabalenka coraz bliżej



Turniej potrwa od 2 do 11 stycznia. Rozegranych zostanie 75 meczów, z czego 50 stanowią single, a 25 deble.



Po fazie grupowej rozegrane zostaną ćwierćfinały. Następnie odbędą się półfinały i na koniec wielki finał w Sydney.

United Cup 2026. Plan transmisji. Gdzie oglądać mecze?

2 stycznia - piątek



HISZPANIA - ARGENTYNA

Jaume Munar – Sebastian Baez 03:00; Polsat Sport 1, Polsat Box Go

Jessica Bouzas Maneiro – Solana Sierra 05:00; Polsat Sport 1, Polsat Box Go

Hiszpania - Argentyna (mikst) 07:00; Polsat Sport 1, Polsat Box Go



GRECJA – JAPONIA

Maria Sakkari – Naomi Osaka 10:00; Polsat Sport 1, Polsat Box Go

Stefanos Tsitsipas – Shintaro Mochizuki 12:00; Polsat Sport 1, Polsat Box Go

Grecja - Japonia (mikst) 14:00; Polsat Sport 1, Polsat Box Go