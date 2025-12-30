VolleyWrocław wygrał w Nowym Dworze Mazowieckim

Przed spotkaniem EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki zajmował ostatnią, a #Volley Wrocław przedostatnią pozycję w tabeli PlusLigi. Dla pierwszej z drużyn była to idealna okazja, żeby zdobyć pierwsze punkty w tym sezonie. Drużyna trenera Bartosza Kujawskiego przegrała wszystkie spotkania i liczyła na przełamanie.

Początek pierwszego seta stał na wyrównanym poziomie. Przy stanie 13:12 ekipa z Wrocławia odskoczyła rywalkom i w pewnym momencie utrzymywała siedem punktów przewagi. Był to kluczowy moment partii, która skończyła się zwycięstwem 25:17 dla drużyny z Wrocławia.

ZOBACZ TAKŻE: Koszmar gwiazdy rewelacji Tauron Ligi. Koniec sezonu

Drugi set był kontynuacją dobrej formy wrocławskiego teamu. Już na początku przyjezdne odskoczyły na pięć punktów, żeby finalnie wypracować nawet dziewięć punktów przewagi (18:9). To spowodowało mały zryw drużyny z Nowego Dworu Mazowieckiego, która zdobyła trzy punkty z rzędu, ale koniec końców nie zdołała dogonić podopiecznych Wojciecha Kurczyńskiego. Set skończył się skutecznym blokiem Martyny Łazowskiej.

W trzecim secie zobaczyliśmy dobrą postawę zespołu z Nowego Dworu Mazowieckiego. Zawodniczki Bartosza Kujawskiego utrzymywały przez długi czas minimalną przewagę nad śląską drużyną. Stan rzeczy zmienił się przy stanie 12:10 dla Nowego Dworu Mazowieckiego, gdy #Volley zdobył cztery punkty z rzędu, dokładając chwilę później kolejną czteropunktową serię i spokojnie kontrolował spotkanie do końca, wygrywając ostatnią partię 25:21.

Tym samym siatkarki #VolleyWrocław po zwycięstwie awansowały na dziesiąte miejsce w tabeli, wyprzedzając Sokół & Hagric Mogilno. Ten stan rzeczy utrzyma się przynajmniej do 6 stycznia, gdy drużyna z Mogilna podejmie LOTTO Chemik Police.

Najwięcej punktów: Paulina Reiter (12) - Joanna Garncarz (15) MVP: Joanna Garncarz (15/26 = 57% skuteczności plus 2 bloki)

EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Maz. - #VolleyWrocław 0:3 (17:25, 15:25, 21:25)

EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Maz.: Zofia Ejsmont, Krysten Garrison, Katarzyna Kowalczyk, Maja Orzyłowska, Paulina Reiter, Barbara Zakościelna - Anna Bodasińska (libero) - Marta Budnik, Martyna Piszcz, Agata Sklepik, Malwina Stachowiak, Matylda Woźny.

#VolleyWrocław: Barbara Dapic, Natalia Dróżdż, Diana Frenkewycz, Aleksandra Gancarz, Emilia Kaczmarzyk, Martyna Łazowska - Alika Łucenko (libero) - Aimee Lemire.

JZ, Polsat Sport