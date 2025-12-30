Wielkie zmiany w Legii Warszawa. Ważna postać odchodzi

Legia Warszawa w tym sezonie znajduje się w potężnym kryzysie wizerunkowo-sportowym. Polski klub po rundzie jesiennej zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy, a także odpadł z Pucharu Polski i Ligi Konferencji. W związku z tym pracę stracił zatrudniony przed sezonem Edward Iordanescu, którego tymczasowo zastąpił Inaki Astiz.

Pod wodzą Hiszpana Legia w dziesięciu meczach zanotowała ledwie jedno zwycięstwo. Przeciwnikiem był gibraltarski Lincoln Red Imps FC (4:1). W trakcie kadencji Astiza trwały negocjacje pomiędzy warszawskim klubem a Rakowem Częstochowa w celu wykupienia Marka Papszuna. Ostatecznie trener pochodzący z Warszawy trafił do Legii po zakończeniu rundy jesiennej.

51-latek zaczął tworzyć już sztab szkoleniowy, który ma pomóc mu podczas pracy w Legii. Według portalu meczyki.pl do sztabu Papszuna dołączą Artur Węska (asystent), Michał Garnys (trener przygotowania fizycznego), Paweł Frelik (psycholog), a także Łukasz Cebula (analityk). Cała czwórka ma aktualnie obowiązujące kontrakty z Rakowem. Dodatkowo trenerem bramkarzy zostanie Maciej Kowal, mający przeszłość zarówno w Legii, jak i Rakowie.

Takie zmiany oznaczają, że z Legii mają odejść dotychczasowy asystent trenera Grzegorz Mokry i trener bramkarzy Arkadiusz Malarz. Szczególnie nazwisko tego drugiego może elektryzować, gdyż jest to były golkiper Legii, z którą zdobył trzy mistrzostwa Polski, trzy puchary Polski, a także grał w Lidze Mistrzów. Malarz był trenerem bramkarzy w Legii od 2022 roku.

Legia Warszawa rundę wiosenną rozpocznie 1 lutego. Wtedy to podejmie Koronę Kielce.

JZ, Polsat Sport