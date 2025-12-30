Znamy wszystkich uczestników 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki

Nigeria zakończyła udział w fazie grupowej z kompletem zwycięstw, a Tunezja zgromadziła cztery punkty. Tanzania ma dwa, Uganda - jeden.

Do kolejnej fazy kwalifikują się ekipy z pierwszych dwóch pozycji każdej z sześciu grup, ale też cztery najlepsze z sześciu drużyn z trzecich lokat. Już wiadomo, że w tym gronie nie będzie ani Komorów z grupy A, ani Angoli z grupy B. Tę ostatnią w rankingu ekip z trzecich miejsc wyprzedziła właśnie Tanzania, która odpadłaby z turnieju, gdyby nie doprowadziła do wyrównania w Rabacie.

Pewne jest też, że do 1/8 finału awansują po trzy zespoły z grup D, E i F. Choć w nich końcowa kolejność nie jest jeszcze do końca ustalona, wiadomo już, że ostatnich miejsc nie opuszczą Botswana, Gwinea Równikowa i Gabon, które zostaną wyeliminowane.

W fazie pucharowej wystąpią zatem: Maroko i Mali z grupy A, Egipt i RPA (gr. B), Nigeria, Tunezja i Tanzania (C), Senegal, Demokratyczna Republika Konga i Benin (D), Algieria, Burkina Faso i Sudan (E) oraz Kamerun, Wybrzeże Kości Słoniowej i Mozambik (F).

Pary 1/8 finału będą znane w środę, ok. dwóch godzin przed końcem 2025 roku.

Finał odbędzie się 18 stycznia na wyremontowanym Stadionie Księcia Moulaya Abdellaha w Rabacie.

Od 2028 roku mistrzostwa Afryki będą organizowane co cztery lata, a nie co dwa, jak dotychczas.

Wyniki grupy C (Rabat i Fez)

Tanzania - Tunezja 1:1 (0:1)

Uganda - Nigeria 1:3 (0:1)

Tabela:



M Z R P Bramki Pkt

1. Nigeria 3 3 0 0 8-4 9 - awans

2. Tunezja 3 1 1 1 6-5 4 - awans

3. Tanzania 3 0 2 1 3-4 2 - awans

4. Uganda 3 0 1 2 3-7 1