Chwile grozy! Roberto Carlos w szpitalu. Pilna operacja

Według informacji podanych przez hiszpański "AS" Carlos przebywał na wakacjach w swojej ojczyźnie, gdzie udał się do lekarza, by przeprowadzić badania nogi. Legarze znaleźli w niej niewielki skrzep krwi, jednak rezonans magnetyczny całego ciała wykazał, że serce byłego piłkarza nie funkcjonuje prawidłowo.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Polski opuszcza treningi. Działacze klubu żądają wyjaśnień

Brazylijczyk został natychmiast przyjęty do szpitala i przeszedł pilną operację. Lekarze zakładali cewnik, jednak przez powikłania nie trwało to 40 minut, jak początkowo zakładano, ale trzy godziny. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze, a sam Carlos znajduje się obecnie pod ścisłą obserwacją.

- Teraz czuję się dobrze i jestem pod ścisłą obserwacją - powiedział, cytowany przez "AS".

Carlos to jedna z największych legend światowego futbolu. Lewy obrońca przez lata reprezentował Brazylię na arenie międzynarodowej. Z ekipą "Canarinhos" sięgnął między innymi po mistrzostwo świata w 2002 roku. Kibice na pewno pamiętają także jego występy w Realu Madryt. Podczas gry w barwach "Królewskich" sięgnął po m.in. cztery mistrzostwa Hiszpanii.

AA, Polsat Sport