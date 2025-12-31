Debiutująca w Pucharze Spenglera drużyna US Collegiate Selects, złożona z zawodników ligi NCAA, sprawiła nie lada sensację i dotarła w swoim pierwszym starcie aż do finału turnieju.

O trofeum powalczą oni z gospodarzami - HC Davos. Szwajcarzy z szesnastoma triumfami na koncie dzielą miano rekordzistów wszech czasów tych rozgrywek, ex aequo z Team Canada. Dzisiejsze zwycięstwo pozwoliłoby im jednak wyprzedzić Kanadyjczyków i zostać samodzielnym liderem tego zestawienia.

Co ciekawe, oba zespoły miały już okazję zmierzyć się ze sobą w tegorocznej edycji Spengler Cup. W fazie grupowej lepsi okazali się Amerykanie, którzy pokonali gospodarzy 5:3.

Pomysłodawcą rozgrywania tego turnieju był doktor Carl Spengler. Pierwszy turniej rozegrano w 1923 roku i zakończył się on zwycięstwem zespołu Oxford University, złożonego głównie z Kanadyjczyków studiujących na tej uczelni.

Relacja live i wynik na żywo meczu U.S. Collegiate Selects - HC Davos na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.

ŁO, Polsat Sport