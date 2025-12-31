W finale zmierzą się U.S. Collegiate Selects, drużyna złożona ze studentów ligi NCAA, debiutująca w Pucharze Spenglera, oraz gospodarze turnieju, szwajcarskie HC Davos.

Warto przypomnieć, że w ubiegłorocznym decydującym starciu HC Fribourg-Gotteron pewnie pokonał niemiecki Straubing Tigers 7:2.

Ekipa z Davos jest najbardziej utytułowanym klubem w historii rozgrywek, choć z szesnastoma triumfami dzielą oni pierwsze miejsce z Team Canada. Gospodarze stają więc przed szansą na samodzielne objęcie prowadzenia w klasyfikacji wszech czasów.

Tegoroczny turniej jest rozgrywany już po raz dziewięćdziesiąty siódmy. Dotychczas nie odbyło się tyko sześć edycji tych rozgrywek. W 2020 i 2021 roku zawody w Davos nie były rozgrywane ze względu na COVID-19. W 1956 roku rozegranie turnieju uniemożliwiły kwestie finansowe. Ponadto, w 1939 i 1940 roku Puchar Spenglera nie odbył się z powodu wybuchu II Wojny Światowej, a w 1949 roku na przeszkodzie stanęła napiętą sytuacja związana z zimną wojną.

Gdzie obejrzeć finał Pucharu Spenglera?

Transmisja meczu U.S. Collegiate Selects - HC Davos w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 12:00.

ŁO, Polsat Sport