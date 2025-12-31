Hajto zareagował na plotki ws. Siemieńca. "Życzyłbym mu"

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk ujawnił niedawno, że kluby z Belgii bacznie obserwują trenera Jagiellonii Białystok. Rzekomo Siemieniec miałby być zainteresowany wyjazdem, o czym wspomniał za to Marek Wasiluk.

Były reprezentant Polski Tomasz Hajto powiedział wprost, czym 33-latek wyróżnia się na tle naszych trenerów. - Nie chodzi o samo ustawienie, ale również o to, jaki ma zespół zbudowany. (...) Przez ostatnie trzy lata strategia Jagiellonii jest niesamowicie dobra, stabilna - oznajmił.

- Życzyłbym mu, żeby dostał szansę w drużynie, gdzie mógłby pokazać swój warsztat. (...) Liga holenderska byłaby nawet lepsza, niż belgijska, bo tam szuka się gry w piłkę. (...) Byłoby miło, gdyby jeden z polskich szkoleniowców wyjechał i pokazał, że nie tylko mamy piłkarzy, którzy mogą grać za granicą, ale też trenera, który da radę - kontynuował.

Przemysław Iwańczyk zauważył jednak, że w Belgii oraz Holandii szkoleniowcom z zagranicy bardzo trudno jest spełnić oczekiwania. - To są ligi, które hołdują zasadę: bierzmy najpierw swoich.

Przywołał również trenerów Michała Probierza oraz śp. Franciszka Smudy, którzy nie poradzili sobie poza granicami naszego kraju. - Było piekielnie ciężko - podkreślił, odnosząc się do pobytu byłego szkoleniowca Lecha Poznań w SSV Jahn Regensburg.

I wrócił do tematu holenderskich klubów: - Przed polskim trenerem Ajax, PSV czy Feyenoord nie otwierają drzwi od razu. Musisz zaliczyć mniejsze wyzwania.