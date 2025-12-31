Koszmarne wieści ws. Mbappe. Real Madryt potwierdza

Kylian Mbappe doznał kontuzji! Real Madryt opublikował właśnie oficjalny komunikat w tej sprawie. "Stan zdrowia piłkarza jest monitorowany" - czytamy.

Kylian Mbappe w koszulce Realu Madryt, z numerem 9 na spodenkach.
fot. Cyfrasport
Kylian Mbappe doznał kontuzji kolana

"Po przeprowadzonych dziś badaniach Kyliana Mbappe Służby Medyczne Realu Madryt zdiagnozowały u niego skręcenie lewego kolana" - oznajmiono, dodając, że stan zdrowia napastnika będzie monitorowany w najbliższym czasie. 

 

Francuz znajdował się ostatnio w doskonałej formie i wielokrotnie ratował zespół przed stratą punktów. W ostatnich siedmiu meczach strzelił aż 11 goli. Jego uraz sprawia, że Xabi Alonso ma spory problem. Nie dość, że traci najlepszego strzelca, to w odwodzie trenera na "dziewiątce" pozostaje tylko Goncalo Ramos. Endrick został przecież ostatnio wypożyczony do Olympique Lyon.

 

Wydaje się, że Mbappe na pewno nie pojawi się na boisku w najbliższym czasie. Jeśli faktycznie tak będzie, to Real Madryt będzie musiał radzić sobie bez niego podczas zbliżającego się Superpucharu Hiszpanii. Już 8 stycznia w półfinale odbędzie się derbowe starcie z Atletico. 

