Dziewięć goli w finale! Poznaliśmy zwycięzców 97. edycji Pucharu Spenglera

Pomysłodawcą rozgrywania tego turnieju był doktor Carl Spengler. Pierwszy turniej rozegrano w 1923 roku i zakończył się on zwycięstwem zespołu Oxford University, złożonego głównie z Kanadyjczyków studiujących na tej uczelni.

Początek finałowego starcia był niezwykle wyrównany. Inicjatywa powoli przesuwała się na stronę Davos, które stwarzało sobie więcej sytuacji bramkowych, ale między słupkami Amerykanów znakomicie spisywał się Adam Gajan. Gospodarze turnieju przełamali ten opór dopiero w 12. minucie, kiedy wykorzystali okres gry w przewadze. Na listę strzelców wpisał się Rasmus Astlund, który popisał się efektownym uderzeniem w samo okienko. Miejscowi nie cieszyli się jednak z prowadzenia zbyt długo. Zaledwie dwie minuty później, po wzorowym kontrataku, Ryan Walsh pokonał bramkarza rywali i doprowadził do remisu. Szwajcarzy nie zamierzali oddawać inicjatywy i w 15. minucie odzyskali zaliczkę jednego gola za sprawą trafienia Adama Tambelliniego. Wynik 2:1 utrzymał się do końca pierwszej tercji.

Druga odsłona starcia rozpoczęła się od gola "Studentów", którzy szybko znaleźli sposób na defensywę Davos. Aiden Fink zrobił użytek ze swojego dobrego ustawienia i na tablicy wyników znów pojawił się remis. Gdy wydawało się, że Amerykanie przejmują inicjatywę, o sobie przypomniał Tambellini, który strzelił kolejnego gola. Przy tym trafieniu błysnął Enzo Corvi, który popisał się świetnym podaniem i zanotował drugą asystę w finale. W 34. minucie cios zadali jednak Collegiate Selects - Jack Musa wykończył składną akcję całego zespołu i zdobył trzecie trafienie dla swojej drużyny.

Trzecia tercja meczu rozpoczęła się od zmasowanego ataku Davos. Choć "Akademicy" musieli przetrwać trudne chwile, kiedy grali w osłabieniu przez pierwsze cztery minuty, zachowali zimną krew i utrzymali remis. Później gra się wyrównała, a oba zespoły toczyły zacięty bój. Przełamanie nastąpiło w 46. minucie. Wtedy to Filip Zadina znalazł drogę do siatki, ale jak się okazało, nie było to ostatnie słowo Davos w tym meczu. Kolejne trafienie dorzucił rozgrywający kapitalne zawody Enzo Corvi, a w samej końcówce Matej Stransky trafił do pustej bramki. To jego trafienie w ostatnich sekundach ostatecznie przypieczętowało zwycięstwo drużyny ze Szwajcarii.

Dla Davos to już siedemnasty triumf w historii Pucharu Spenglera. Dzięki zwycięstwu w środowym finale gospodarze wyprzedzili w klasyfikacji wszech czasów ekipę Team Canada, stając się tym samym samodzielnym liderem pod względem liczby wygranych tytułów. Z kolei dla drużyny Collegiate Selects tegoroczna edycja była debiutem w tych rozgrywkach.

U.S. Collegiate Selects - HC Davos 3:6 (1:2, 2:1, 0:3).

Bramki: Ryan Walsh 14; Aiden Fink 24, Jack Musa 34 - Rasmus Astlund 12; Adam Tambellini 15, 31; Filip Zadina 56, Enzo Corvi 57, Matej Stransky 58.

Selects: Formacja 1: Gavin McCartthy, Jake Livanavage, T.J. Hughes, Aiden Fink, Quinn Finley, Adam Gajan (bramkarz).

Formacja 2: Eric Pohlkamp, Abram Wiebe, Matt Dimarsico, Charlie Cerrato, JJ Wiebusch.

Formacja 3: Mac Gadowsky, Vincent Borgesi, Joey Muldowney, Jack Musa, Zam Plante.

Formacja 4: Martins Lavins, Danny Nelson, Larry Keenan, Ryan Walsh, Cole Knuble.

Rezerwowy: Alex Tracy (bramkarz).

Trener: Guy Gadowsky.

Davos: Formacja 1: Tino Kessler, Rasmus Asplund, Klas Dahlbeck, Nico Gross, Matej Stransky, Sandro Aeschlimann (bramkarz).

Formacja 2: Calle Andersson, Sven Jung, Adam Tambellini, Enzo Corvi, Yannick Frehner

Formacja 3: Lukas Frick, Davyd Barandun, Brendan Lemieux, Simon Ryfors, Filip Zadina.

Formacja 4: Chris Egli, Enzo Guebey, Simon Knak, Valentin Nussbaumer, Leo Komarov.

Rezerwowy: Luca Hollenstein (bramkarz).

Trener: Josh Holden.