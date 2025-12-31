Polsat Futbol Cast - 01.01. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Czas na pierwszy odcinek Polsat Futbol Cast w 2026 roku. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Grafika promocyjna programu Polsat Futbol Cast na tle stadionu.
fot. Polsat Sport
Gdzie oglądać noworoczny odcinek Polsat Futbol Cast?

W studiu zasiądą Przemysław Iwańczyk i Paweł Gołaszewski. 

 

Eksperci szczególną uwagę poświęcą reprezentacji Polski i jej wynikom w 2025 roku. Zastanowią się również, jak będzie wyglądała kadra w rozpoczynającym się roku 2026.

 

Kto powinien grać na nie najlepiej obsadzonej obecnie pozycji skrzydłowego? Co zrobić z brakiem alternatywy w formacji ofensywnej? Czy Jan Urban będzie w stanie kontynuować dobrą passę, jaką rozpoczął od momentu przejęcia sterów drużyny narodowej po Michale Probierzu?

 

Na koniec zastanowią się również, który z polskich trenerów odniesie podobny sukces, co w ostatnich latach Adrian Siemieniec oraz Marek Papszun.

 

Transmisja Polsat Futbol Cast w czwartek w Polsacie Sport 1, a także online na Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Początek o godzinie 09:00. 

