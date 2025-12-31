Reprezentant Polski kontuzjowany. Jest oficjalny komunikat

"Środkowy PGE Projektu Warszawa - Jakub Kochanowski będzie wyłączony z gry w okresie około trzech tygodni z powodu urazu kolana. Zawodnik przeszedł kompleksowe badania u Partnera Medycznego klubu w klinice Rehasport pod okiem lekarza drużyny - doktora Michała Konika" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Reprezentant Polski rozegrał w tym sezonie ligowym dziewięć spotkań. Łącznie zdobył 98 punktów i jest czwartym najlepiej punktującym zawodnikiem w zespole po Linusie Weberze (173 pkt), Bartoszu Bednorzu (145 pkt) oraz Kevinie Tilliem (124 pkt).

Projekt zainauguruje nowy rok już 3 stycznia, kiedy zmierzy się u siebie z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Cztery dni później zagra za to na wyjeździe z Montpellier w Lidze Mistrzów. Mało tego, warszawski zespół w dniach 10-11 stycznia rozegra finałowy turniej TAURON Pucharu Polski w Krakowie.

Siatkarze Tommi'ego Tiilikainena po 13. kolejkach PlusLigi zajmują pozycję wicelidera tabeli, mając w dorobku 28 pkt.