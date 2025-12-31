Reprezentant Polski opuszcza treningi. Działacze klubu żądają wyjaśnień

Pięciokrotny reprezentant Polski, Mateusz Bogusz, nie stawił się na rozpoczęciu przygotowań do nowego sezonu w meksykańskim klubie Cruz Azul. Zarząd "La Maquina" domaga się natychmiastowych wyjaśnień, a także podkreśla, że nikt ze sztabu szkoleniowego nie wyraził zgody na przedłużenie urlopu pomocnika.

Mateusz Bogusz (po prawej) oraz Maxi Oyedele (po lewej)

Polski zawodnik od blisko trzech dni nie daje znaku życia, a przy tym zignorował obowiązek stawienia się na treningach swojej drużyny. Mimo że zespół wznowił pracę, 24-latek dalej nie zameldował się w klubie. Co gorsza, jego nieobecność nie była w żaden sposób konsultowana ze sztabem szkoleniowym.

 

Coraz głośniej mówi się, że zachowanie Bogusza to celowa zagrywka mająca na celu wymuszenie transferu. Warto przypomnieć, że pomocnik stosował już podobne metody w przeszłości, gdy zależało mu na zmianie otoczenia.

 

Powodem buntu kadrowicza jest najpewniej jego słabnąca pozycja w drużynie. Po transferze z MLS, gdzie był podstawowym zawodnikiem w składzie klubu Los Angeles FC, w Cruz Azul został sprowadzony do roli głębokiego rezerwowego i rzadko dostawał szanse na grę.

 

Bilans reprezentacyjny wychowanka Ruchu Chorzów to na razie pięć spotkań w biało-czerwonych barwach, w których nie udało mu się jeszcze zdobyć gola ani zaliczyć asysty. Bogusz zadebiutował z orłem na piersi 8 września 2024 roku. Szansę dał mu wówczas Michał Probierz w przegranym 0:1 starciu Ligi Narodów z Chorwacją.

