Siatkówka wraca po Nowym Roku! Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze?
W pierwszych dniach 2026 roku siatkarscy kibice nie powinni narzekali na brak emocji. Już pierwszy weekend stycznia przyniesie wiele interesujących spotkań, m.in. derby Łodzi w Pucharze Polski czy hit PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie w PlusLidze. Transmisje siatkówki na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go. Gdzie oglądać mecze? Sprawdź plan transmisji.
Mecz Energa Trefl Gdańsk – Asseco Resovia zostanie rozegrany w piątek 2 stycznia i będzie pierwszym starciem w PlusLidze w 2026 roku. Rozpocznie również rundę rewanżową tych rozgrywek.
Zobacz także: Podsumowanie roku 2025. Polska siatkówka mężczyzn
Na sobotę zaplanowano trzy kolejne konfrontacje w PlusLidze. Szlagierowo zapowiada się starcie PGE Projekt Warszawa – Aluron CMC Warta Zawiercie. Ciekawie powinno być również w meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Bogdanka LUK Lublin. Z kolei spotkanie Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – Barkom-Każany Lwów będzie niezwykle ważne dla układu dołu ligowej tabeli.
Również w sobotę zostaną rozegrane siatkarskie derby ŁKS Commercecon Łódź – PGE Budowlani Łódź. Tym razem obie drużyny zmierzą się ze sobą w 1/8 finału Tauron Pucharu Polski.
Również w sobotę zostanie rozegrany mecz ligi tureckiej siatkarek Kuzeyboru SK – Eczacibasi Stambuł. Kibiców z pewnością zainteresuje także hit ligi włoskiej siatkarzy Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova.
Na niedzielę zaplanowano dwa mecze PlusLigi. W starciu dwóch rewelacji obecnego sezonu Indykpol AZS Olsztyn miał podjąć PGE GieK Skrę Bełchatów, ale to spotkanie przełożono na inny termin z powodu choroby panującej w bełchatowskiej ekipie. Ślepsk Malow Suwałki zagra we własnej hali z JSW Jastrzębskim Węglem. W spotkaniu PLS 1. Ligi Sparta Grodzisk Mazowiecki zmierzy się z BKS Bydgoszcz.
Transmisje meczów siatkówki na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.
Siatkówka - transmisje meczów:
2026-01-02: Energa Trefl Gdańsk – Asseco Resovia Rzeszów (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2) /PlusLiga
2026-01-03: Kuzeyboru SK – Eczacibasi Stambuł (sobota, godzina 11.55; transmisja – Polsat Sport Premium 2) /liga turecka
2026-01-03: ŁKS Commercecon Łódź – PGE Budowlani Łódź (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2) /Puchar Polski
2026-01-03: PGE Projekt Warszawa – Aluron CMC Warta Zawiercie (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2) /PlusLiga
2026-01-03: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Bogdanka LUK Lublin (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2) /PlusLiga
2026-01-03: Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova (sobota, godzina 17.55; transmisja – Polsat Sport 3) /SuperLega
2026-01-03: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – Barkom-Każany Lwów (sobota, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2) /PlusLiga
Przejdź na Polsatsport.pl
2026-01-04: Indykpol AZS Olsztyn – PGE GieK Skra Bełchatów - mecz przełożony /PlusLiga
2026-01-04: Ślepsk Malow Suwałki – JSW Jastrzębski Węgiel (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2) /PlusLiga
2026-01-04: KS Sparta Grodzisk Mazowiecki – BKS Bydgoszcz (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2) /PLS 1. Liga