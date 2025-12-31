Świątek podsumowała wyjątkowy rok. To wydarzenie zmieniło jej życie

Iga Świątek rok 2025 pożegnała w Australii. Najlepsza polska tenisistka przygotowuje się do startu w United Cup. W mediach społecznościowych raszynianka pokusiła się o podsumowanie minionych dwunastu miesięcy.

Iga Świątek mówi do mikrofonu, wskazując palcami, w białej czapce i bluzie sportowej.
fot. PAP
W 2025 roku Świątek wygrała trzy turnieje, w tym ten najważniejszy - Wimbledon. Tego wątku rzecz jasna nie mogło zabraknąć w jej podsumowaniu.

 

"Och 2025, od czego mam zacząć? Pewnie od tego, że byłam zdrowa, szczęśliwa i otoczona niesamowitymi, wspierającymi ludźmi - a bez tego trudno prosić o więcej. Mam szczęście, że tu jestem. Spełniłam marzenia, które czasem wydawały się zbyt odległe. To były chwile i kamienie milowe, których nigdy nie zapomnę. Bez wahania mogę powiedzieć, że wygranie Wimbledonu zmieniło moje już i tak niezwykłe życie" - zaczęła Polka.


Wiceliderka rankingu WTA dodała jednak, że rok 2025 to nie tylko sukcesy.


"Ja też wyciągnęłam ważne lekcje i przeżyłam kilka trudnych chwil, ale to jest koło życia. Doświadczamy, przerabiamy, lecimy dalej" - napisała.


Na koniec pojawiła się zapowiedź 2026 roku.


"W rok 2026 wkraczam z uśmiechem, determinacją i poczuciem, że najlepsze dopiero nadejdzie. Dziękuję wszystkim za wsparcie i pozytywną energię, które są ogromną częścią mojej motywacji do tego, co robię. Do zobaczenia wkrótce!" - zakończyła.

