Świątek podsumowała wyjątkowy rok. To wydarzenie zmieniło jej życie

W 2025 roku Świątek wygrała trzy turnieje, w tym ten najważniejszy - Wimbledon. Tego wątku rzecz jasna nie mogło zabraknąć w jej podsumowaniu.

"Och 2025, od czego mam zacząć? Pewnie od tego, że byłam zdrowa, szczęśliwa i otoczona niesamowitymi, wspierającymi ludźmi - a bez tego trudno prosić o więcej. Mam szczęście, że tu jestem. Spełniłam marzenia, które czasem wydawały się zbyt odległe. To były chwile i kamienie milowe, których nigdy nie zapomnę. Bez wahania mogę powiedzieć, że wygranie Wimbledonu zmieniło moje już i tak niezwykłe życie" - zaczęła Polka.



Wiceliderka rankingu WTA dodała jednak, że rok 2025 to nie tylko sukcesy.



"Ja też wyciągnęłam ważne lekcje i przeżyłam kilka trudnych chwil, ale to jest koło życia. Doświadczamy, przerabiamy, lecimy dalej" - napisała.



Na koniec pojawiła się zapowiedź 2026 roku.



"W rok 2026 wkraczam z uśmiechem, determinacją i poczuciem, że najlepsze dopiero nadejdzie. Dziękuję wszystkim za wsparcie i pozytywną energię, które są ogromną częścią mojej motywacji do tego, co robię. Do zobaczenia wkrótce!" - zakończyła.