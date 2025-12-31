Sylwestrowa petarda! Polski klub siatkarski przekazał ważną informację dotyczącą składu

Antoine Pothron (rocznik 2002) trafił do PGE GiEK Skry Bełchatów przed sezonem 2025/26. Wcześniej, przez dwa lata, występował w drużynie Tours Volley-Ball. Do tej pory wystąpił w 13 spotkaniach PlusLigi, w których zdobył dla bełchatowskiego klubu 169 punktów.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z przedłużenia kontraktu z Antoine. Od pierwszych tygodni w Bełchatowie pokazał, że jest zawodnikiem o ogromnym potencjale, ale też dużej dojrzałości sportowej – podkreślił Michał Bąkiewicz

– Antoine szybko stał się ważnym ogniwem zespołu - zarówno pod względem sportowym, jak i mentalnym. Jego statystyki, regularność oraz zaangażowanie w każdym meczu potwierdzają, że doskonale odnalazł się w PlusLidze i w naszym klubie. Jestem przekonany, że będzie robił dalsze postępy i da naszym kibicom jeszcze wiele powodów do radości. Przedłużenie tej umowy to ważny krok w budowie silnej, stabilnej Skry na przyszłość – dodał prezes zarządu KPS Skry Bełchatów.

To kolejna ważna informacja dotycząca składu na przyszły sezon, jaką wypuścił bełchatowski klub w ostatnim czasie. Drużynę nadal będzie prowadził trener Krzysztof Stelmach. W zespole pozostanie też doświadczony rozgrywający i kapitan Grzegorz Łomacz.

Polsat Sport, skra.pl