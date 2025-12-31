Sylwestrowa petarda! Polski klub siatkarski przekazał ważną informację dotyczącą składu

Robert MurawskiSiatkówka

Antoine Pothron w przyszłym sezonie nadal będzie siatkarzem PGE GiEK Skry Bełchatów. Francuski przyjmujący występuje w tym klubie od początku trwających rozgrywek PlusLigi i w tym czasie zdobył zarówno uznanie fachowców, jak i sympatię kibiców.

Trzech siatkarzy PGE GiEK Skry Bełchatów podczas meczu, dwóch z nich ściska sobie dłonie.
fot. PAP/Adam Warżawa
Antoine Pothron przedłużył kontrakt z PGE GiEK Skrą Bełchatów.
  • Antoine Pothron przedłużył kontrakt z PGE GiEK Skrą Bełchatów
  • Młody siatkarz dobrze odnalazł się w PlusLidze i w bełchatowskim klubie
  • Trener Krzysztof Stelmach i kapitan Grzegorz Łomacz również pozostaną w zespole

Antoine Pothron (rocznik 2002) trafił do PGE GiEK Skry Bełchatów przed sezonem 2025/26. Wcześniej, przez dwa lata, występował w drużynie Tours Volley-Ball. Do tej pory wystąpił w 13 spotkaniach PlusLigi, w których zdobył dla bełchatowskiego klubu 169 punktów.

 

Zobacz także: Zagraniczni siatkarze w PlusLidze. Które kraje dały najwięcej zawodników w historii?

 

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z przedłużenia kontraktu z Antoine. Od pierwszych tygodni w Bełchatowie pokazał, że jest zawodnikiem o ogromnym potencjale, ale też dużej dojrzałości sportowej – podkreślił Michał Bąkiewicz

 

– Antoine szybko stał się ważnym ogniwem zespołu - zarówno pod względem sportowym, jak i mentalnym. Jego statystyki, regularność oraz zaangażowanie w każdym meczu potwierdzają, że doskonale odnalazł się w PlusLidze i w naszym klubie. Jestem przekonany, że będzie robił dalsze postępy i da naszym kibicom jeszcze wiele powodów do radości. Przedłużenie tej umowy to ważny krok w budowie silnej, stabilnej Skry na przyszłość – dodał prezes zarządu KPS Skry Bełchatów.

 

To kolejna ważna informacja dotycząca składu na przyszły sezon, jaką wypuścił bełchatowski klub w ostatnim czasie. Drużynę nadal będzie prowadził trener Krzysztof Stelmach. W zespole pozostanie też doświadczony rozgrywający i kapitan Grzegorz Łomacz.

Polsat Sport, skra.pl
Przejdź na Polsatsport.pl
ANTOINE POTHRONPGE GIEK SKRA BEŁCHATÓWPLUSLIGASIATKÓWKATRANSFERY PLUSLIGATRANSFERY SIATKARSKIE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Asy serwisowe w meczu PSG Stal Nysa - Bogdanka LUK Lublin
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 