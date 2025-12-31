Sylwestrowa petarda! Polski klub siatkarski przekazał ważną informację dotyczącą składu
Antoine Pothron w przyszłym sezonie nadal będzie siatkarzem PGE GiEK Skry Bełchatów. Francuski przyjmujący występuje w tym klubie od początku trwających rozgrywek PlusLigi i w tym czasie zdobył zarówno uznanie fachowców, jak i sympatię kibiców.
- Antoine Pothron przedłużył kontrakt z PGE GiEK Skrą Bełchatów
- Młody siatkarz dobrze odnalazł się w PlusLidze i w bełchatowskim klubie
- Trener Krzysztof Stelmach i kapitan Grzegorz Łomacz również pozostaną w zespole
Antoine Pothron (rocznik 2002) trafił do PGE GiEK Skry Bełchatów przed sezonem 2025/26. Wcześniej, przez dwa lata, występował w drużynie Tours Volley-Ball. Do tej pory wystąpił w 13 spotkaniach PlusLigi, w których zdobył dla bełchatowskiego klubu 169 punktów.
Zobacz także: Zagraniczni siatkarze w PlusLidze. Które kraje dały najwięcej zawodników w historii?
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z przedłużenia kontraktu z Antoine. Od pierwszych tygodni w Bełchatowie pokazał, że jest zawodnikiem o ogromnym potencjale, ale też dużej dojrzałości sportowej – podkreślił Michał Bąkiewicz
– Antoine szybko stał się ważnym ogniwem zespołu - zarówno pod względem sportowym, jak i mentalnym. Jego statystyki, regularność oraz zaangażowanie w każdym meczu potwierdzają, że doskonale odnalazł się w PlusLidze i w naszym klubie. Jestem przekonany, że będzie robił dalsze postępy i da naszym kibicom jeszcze wiele powodów do radości. Przedłużenie tej umowy to ważny krok w budowie silnej, stabilnej Skry na przyszłość – dodał prezes zarządu KPS Skry Bełchatów.
To kolejna ważna informacja dotycząca składu na przyszły sezon, jaką wypuścił bełchatowski klub w ostatnim czasie. Drużynę nadal będzie prowadził trener Krzysztof Stelmach. W zespole pozostanie też doświadczony rozgrywający i kapitan Grzegorz Łomacz.Przejdź na Polsatsport.pl