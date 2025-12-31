Transfer reprezentantki Polski zablokowany! Ujawniono powody nagłej decyzji

Według doniesień tureckiego portalu "Gundem Besiktas", drużyna ze Stambułu prowadziła zaawansowane rozmowy w sprawie pozyskania reprezentantki Polski. Sama Czyrniańska miała entuzjastycznie podchodzić do wizji zmiany barw klubowych, jednak ostatecznie strony nie doszły do porozumienia.

Działacze Kuzeyboru stanowczo sprzeciwili się odejściu przyjmującej i ucięli temat potencjalnego transferu.

ZOBACZ TAKŻE: Największe rozczarowanie 2025? Eksperci bezlitośni. Wskazali Polaków

Postawa obecnego pracodawcy Polki nie powinna dziwić, biorąc pod uwagę, jak ważnym ogniwem stała się 22-latka. Po trudniejszym okresie w Eczacibasi, gdzie jej rozwój hamowały problemy zdrowotne, Czyrniańska znów prezentuje bardzo wysoką formę. Działacze z jej obecnego klubu uznali, że osłabienie kadry w tym momencie sezonu byłoby zbyt dużym ryzykiem.

Fiasko negocjacji oznacza, że kibice nie zobaczą "polskiego duetu" w jednym zespole. W szeregach Besiktasu występuje już bowiem Julia Szczurowska.