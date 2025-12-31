Za nami treningi w Ga-Pa! Tomasiak znów najlepszy wśród Polaków, Żyła daleko w tyle

W środę 31 grudnia odbyły się dwie serie treningowe przed zbliżającym się konkursem Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. W pierwszej z nich najlepiej zaprezentował się Felix Hoffmann, który wylądował na 139. metrze. W kolejnej serii zachwycił Jan Hoerl, skacząc 141 metrów.

Z jakiej strony podczas treningów zaprezentowali się Polacy? Najlepszy spośród Biało-Czerwonych był Kacper Tomasiak, w pierwszej serii plasując się na 19. miejscu, a w drugiej na siódmym. Natomiast bardzo słabo wyglądały skoki Piotra Żyły, który zajął odpowiednio 55. i 47. pozycję.

Wyniki Polaków z pierwszej serii treningowej:

Kacper Tomasiak - 19. miejsce - 129,5 metra

Kamil Stoch - 24. miejsce - 125 metrów

Paweł Wąsek - 34. miejsce - 130 metrów

Maciej Kot - 37. miejsce - 128 metrów

Piotr Żyła - 55. miejsce - 114 metrów

Wynik Polaków z drugiej serii treningowej:

Kacper Tomasiak - 7. miejsce - 133 metrów

Maciej Kot - 31. miejsce - 123 metrów

Kamil Stoch - 32. miejsce - 126 metrów

Paweł Wąsek - 40. miejsce - 122 metry

Piotr Żyła - 47. miejsce - 120,5 metra

Pierwszy etap Turnieju Czterech Skoczni odbył się w dniach 28-29 grudnia w Oberstdorfie, a drugi - także w Niemczech - odbędzie się w dniach 31 grudnia - 1 stycznia w Garmisch-Partenkirchenh. Kolejne dwa konkursy zaplanowano w Austrii. Innsbruck będzie gospodarzem trzeciego etapu turnieju w dniach 3-4 stycznia, a czwarty odbędzie się w dniach 5-6 stycznia w Bischofshofen.

AA, Polsat Sport