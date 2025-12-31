Zapadła decyzja! Chodzi o występ Rosjan na Turnieju Czterech Skoczni

Zimowe

Rosyjscy skoczkowie narciarscy Daniił Sadriejew i Michaił Nazarow, posiadający status neutralny, z powodu nieotrzymania wiz strefy Schengen zmuszeni są opuścić wszystkie etapy Turnieju Czterech Skoczni. Poinformował o tym agencję TASS główny trener reprezentacji narodowej Jewgienij Plechow.

Widok na oświetloną skocznię narciarską nocą, z widownią na trybunach.
fot. PAP
Co z Rosjanami na Turnieju Czterech Skoczni?

Sadriejew i Nazarow otrzymali neutralny status od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej (FIS) 22 grudnia. Zgoda na udział w międzynarodowej rywalizacji w ich przypadku dotyczy wyłącznie startów indywidualnych. Nie zostali uprawnieni do udziału w konkursach duetów.

 

- Nasi sportowcy do tej pory nie otrzymali wiz Schengen, dokumenty znajdują się w ambasadzie – powiedział Plechow. - Teraz będziemy próbować rozwiązać ten problem w okresie od 3 do 5 stycznia, w związku z czym chłopaki na pewno opuszczą Turniej Czterech Skoczni. I tak już trudne zadanie zakwalifikowania się do olimpiady stanie się po tym jeszcze bardziej skomplikowane, ale, jak to się mówi, nadzieja umiera ostatnia - dodał.

 

ZOBACZ TAKŻE: "Tak źle w historii naszych skoków dawno nie było"

 

Plechow zapewnił, że dokumenty zostały złożone jeszcze na początku grudnia.

 

- Zrobiliśmy wszystko, aby otrzymać wizy z odpowiednim wyprzedzeniem, ale sytuacja okazała się trudniejsza, niż myśleliśmy – wyjaśnił główny trener.

 

Prezes rosyjskiej federacji Dmitrij Dubrowski postawił sprawę jasno: aby rosyjscy skoczkowie mogli w ogóle marzyć o wyjeździe na igrzyska, muszą w pozostałych do 18 stycznia etapach Pucharu Świata przynajmniej dwukrotnie uplasować się w czołowej dwudziestce zawodów.

 

Pierwszy etap Turnieju Czterech Skoczni odbył się w dniach 28-29 grudnia w Oberstdorfie, a drugi - także w Niemczech - odbędzie się w dniach 31 grudnia - 1 stycznia w Garmisch-Partenkirchenh. Kolejne dwa konkursy zaplanowano w Austrii. Innsbruck będzie gospodarzem trzeciego etapu turnieju w dniach 3-4 stycznia, a czwarty odbędzie się w dniach 5-6 stycznia w Bischofshofen.

 

Po turnieju TCS w kalendarzu FIS są zawody w Zakopanem (10-11 stycznia) i Sapporo (17-18 stycznia).

 

- Temat startu Rosjan w Zakopanem nie istnieje. Żadnej dyskusji - zapewnił w połowie grudnia minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

 

Kwalifikacje do igrzysk olimpijskich we Włoszech kończą się 18 stycznia.

PAP
