Zaraza w Skrze Bełchatów! Klub wydał komunikat

Na 4 stycznia zaplanowano spotkanie 15. kolejki PlusLigi pomiędzy Indykpolem AZS-em Olsztyn i PGE GiEK Skrą Bełchatów. Jak się okazuje, bełchatowianie w hali Urania tak szybko nie zagrają. W zespole panuje bowiem choroba.

"W związku z wykryciem w ostatnich dniach u jednego z zawodników PGE GiEK Skry Bełchatów choroby zakaźnej, klub w porozumieniu z władzami Polskiej Ligi Siatkówki S.A. oraz odpowiednimi organami medycznymi wprowadził procedurę zapewniającą kontrolę i bezpieczeństwo drużyny, sztabu, a także rywali, z którymi w najbliższym czasie PGE GiEK Skra Bełchatów miała zmierzyć się w rozgrywkach ligowych.

W trybie pilnym drużyna oraz sztab trenerski bełchatowskiego klubu zostaną przebadani, by upewnić się, że pozostałe osoby są zdrowe. Są to standardowe procedury bezpieczeństwa w takich przypadkach.

Z tego względu i dla zapewnienia obu stronom bezpieczeństwa włączył się w nie także Indykpol AZS Olsztyn. Klub zgodził się na przełożenie meczu zaplanowanego na niedzielę, 4 stycznia 2026. Miał się on odbyć w olsztyńskiej hali Urania. O wyznaczeniu nowej daty spotkania będziemy informować w najbliższym czasie" - napisano w oficjalnym komunikacie drużyny z Bełchatowa.

Na półmetku rozgrywek Skra plasuje się na piątym miejscu. Siatkarze tej drużyny wygrali dziewięć spotkań, a w czterech musieli uznać wyższość rywali.

KP, Polsat Sport