Adoptuj Mistrza - województwo łódzkie

W tym miejscu zebraliśmy organizacje z województwa łódzkiego, które zajmują się bezdomnymi zwierzętami. To m.in. schroniska, fundacje, stowarzyszenia, w których przebywają psy i koty gotowe do adopcji.

ZOBACZ TAKŻE: #AdoptujMistrza: Wielka mobilizacja w ORLEN Basket Lidze

Jak skorzystać z listy poniżej?

Poniżej znajdziesz zestawienie miejsc działających w tym województwie. Wybierz miejsce, przejdź na stronę organizacji i sprawdź aktualne ogłoszenia adopcyjne. Skontaktuj się bezpośrednio z wybranym miejscem, aby dowiedzieć się więcej o procedurze adopcyjnej i konkretnym zwierzaku.

Bo prawdziwa zmiana zaczyna się od decyzji!

Województwo łódzkie

Przy każdym z miejsc wskazana jest informacja czy możesz w organizacji adoptować psa czy kota



Fundacja Schroniska Funny Pets w Czartkach ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Masz Nosa ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Miasto Kotów ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Dom dla Kundelka ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Tabby - Burasy i Spółka ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Stowarzyszenie Mruczychata ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Przytulisko Głowno (Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt "Arkadia") ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Edukacji i Ochrony Praw Zwierząt "KOCIA KLITKA" ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

FUNDACJA PSOM NA POMOC ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Amicus Canis Fundacja na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Stowarzyszenie Podaj Łapę Bullom ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Azyl ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Cane Corso Rescue Poland ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Małe Łapki ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Niechciane i Zapomniane - SOS dla Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Medor - Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Izy Milińskiej KOCIA MAMA ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie Pomagajmy Zwierzętom ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Przytul Kota ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Zwierzoluby - Fundacja Ratujemy Zwierzęta w Potrzebie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Pomocy Zwierzętom Kundel Bury w Pabianicach ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Łowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

OTOZ Animals Łódź ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Amstaffy.Niczyje ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Animal Sos (Stowarzyszenie Animal Sos - Centrum Adopcyjne Schroniska Psiakowo i Spółka, Łowicz) ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

ANIMALS OPOCZNO ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Stowarzyszenie Zwykłe Rozmerdany Dwór ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Feliksiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Grupa MiauczyKotek ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja dla Zwierząt Ziemia Obiecana ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Koty na zakręcie ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Kocia Szansa ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja OhBelgOn ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Adopcje na 4 łapy - fundacja dla zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie Wibrys - Wolontariusze dla zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja KundelDomek ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin "Sówka" Inicjatywa Cztery Łapy Żychlin ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Obrony Zwierząt Łezka ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Dialogowe Bezdomniaki - Stowarzyszenie Na Rzecz Zwierząt Niczyich ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Kicilandia Kącik Adopcyjny ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja "Uratuj Mruczka" ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Łapy Do Przodu - Pomagamy Zwierzętom ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

STOWARZYSZENIE "ZWIERZĘCY GŁOS" ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Schronisko dla Zwierząt w Bełchatowie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Schronisko dla Zwierząt w Boguszycach Małych (Fundacja Ostatnia Szansa - Boguszyce) ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Schronisko dla Zwierząt Bezdomnych w Piotrkowie Trybunalskim ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt W Łęczycy ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Schronisko dla Zwierząt w Łowiczu ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Radomsku (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.) ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Skierniewicach "Podaj Łapę" ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Schronisko dla bezdomnych zwierząt PSIA OSTOJA ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Schronisko w Tomaszowie Maz. ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki





A jeśli odległość Cię nie zniechęca…

Nie ograniczaj się tylko do jednego regionu. Jeśli jesteś gotowy na podróż do innego województwa w poszukiwaniu swojego Mistrza - wróć do mapy i sprawdź inne części Polski.

Jeśli w danym województwie nie widzisz organizacji, która prowadzi adopcje psów lub kotów - napisz do nas i podaj jej dane (nazwa + adres www/FB):

📩 adoptujmistrza@polsat.com.pl

Będziemy uzupełniać listę o kolejne miejsca, po ich zweryfikowaniu.



Zanim podejmiesz decyzję, sprawdź nasze artykuły:

Wyprawka dla psa i kota

Bezpieczne wejście do domu po adopcji

Pierwsze dni po adopcji

Akcesoria spacerowe - jak wybrać bezpiecznie

Czipowanie - co warto wiedzieć