Adoptuj Mistrza - województwo lubuskie
W schroniskach, przytuliskach, fundacjach, stowarzyszeniach w województwie lubuskim czekają psy i koty, które są gotowe na nowy rozdział. Potrzebują jednego - bezpiecznego domu i człowieka, który podejmie decyzję.
W tym miejscu zebraliśmy organizacje z województwa lubuskiego, które zajmują się bezdomnymi zwierzętami. To m.in. schroniska, fundacje, stowarzyszenia, w których przebywają psy i koty gotowe do adopcji.
Jak skorzystać z listy poniżej?
Poniżej znajdziesz zestawienie miejsc działających w tym województwie. Wybierz miejsce, przejdź na stronę organizacji i sprawdź aktualne ogłoszenia adopcyjne. Skontaktuj się bezpośrednio z wybranym miejscem, aby dowiedzieć się więcej o procedurze adopcyjnej i konkretnym zwierzaku.
Bo prawdziwa zmiana zaczyna się od decyzji!
Województwo lubuskie
Przy każdym z miejsc wskazana jest informacja czy możesz w organizacji adoptować psa czy kota
OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS", ODDZIAŁ ZIELONA GÓRA ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
OTOZ Animals Gorzów Wielkopolski ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Biuro Ochrony Zwierząt - Fundacja dla Zwierząt ARGOS ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Słubickie Stowarzyszenie Na Rzecz Zwierząt "Szarik" ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Alternatywa Zielonogórska ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Fundacja Obrony Praw Zwierząt ANACONDA ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Arka dla zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - kotki ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
STOZ Zwierzaki Niczyje ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Schronisko Azorki Gorzów Wlkp. (Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom "AZYL") ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Fundacja Oczami Kota ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Lubelski Animals ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział Gorzów Wielkopolski ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Stowarzyszenie Zwykłe Koci Azyl Żagań ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Fundacja Bestaro ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Schronisko dla zwierząt Młodolino ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Województwo lubuskie
Lista miejsc w podziale na możliwość adopcji 🐶psa lub 🐱kota
🐶 Zobacz psy do adopcji
🐾OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS", ODDZIAŁ ZIELONA GÓRA
🐾OTOZ Animals Gorzów Wielkopolski
🐾Biuro Ochrony Zwierząt - Fundacja dla Zwierząt ARGOS
🐾Alternatywa Zielonogórska
🐾Arka dla zwierząt
🐾Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt
🐾Schronisko Azorki Gorzów Wlkp. (Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom "AZYL")
🐾Lubelski Animals
🐾Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział Gorzów Wielkopolski
🐾Fundacja Bestaro
🐾Schronisko dla zwierząt Młodolino
🐾Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze
🐱 Zobacz koty do adopcji
🐾OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS", ODDZIAŁ ZIELONA GÓRA
🐾OTOZ Animals Gorzów Wielkopolski
🐾Słubickie Stowarzyszenie Na Rzecz Zwierząt "Szarik"
🐾Alternatywa Zielonogórska
🐾Fundacja Obrony Praw Zwierząt ANACONDA
🐾Arka dla zwierząt
🐾Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt
🐾STOZ Zwierzaki Niczyje
🐾Schronisko Azorki Gorzów Wlkp. (Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom "AZYL")
🐾Fundacja Oczami Kota
🐾Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział Gorzów Wielkopolski
🐾Stowarzyszenie Zwykłe Koci Azyl Żagań
🐾Fundacja Bestaro
🐾Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze
A jeśli odległość Cię nie zniechęca… Nie ograniczaj się tylko do jednego regionu.
Jeśli jesteś gotowy na podróż do innego województwa w poszukiwaniu swojego Mistrza - wróć do mapy i sprawdź inne części Polski.
Jeśli w danym województwie nie widzisz organizacji, która prowadzi adopcje psów lub kotów - napisz do nas i podaj jej dane (nazwa + adres www/FB):
📩 adoptujmistrza@polsat.com.pl
Będziemy uzupełniać listę o kolejne miejsca, po ich zweryfikowaniu.
