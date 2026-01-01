Adoptuj Mistrza - województwo lubuskie

W schroniskach, przytuliskach, fundacjach, stowarzyszeniach w województwie lubuskim czekają psy i koty, które są gotowe na nowy rozdział. Potrzebują jednego - bezpiecznego domu i człowieka, który podejmie decyzję.

Igor/ Fundacja RAP

W tym miejscu zebraliśmy organizacje z województwa lubuskiego, które zajmują się bezdomnymi zwierzętami. To m.in. schroniska, fundacje, stowarzyszenia, w których przebywają psy i koty gotowe do adopcji.

 

Jak skorzystać z listy poniżej?

Poniżej znajdziesz zestawienie miejsc działających w tym województwie. Wybierz miejsce, przejdź na stronę organizacji i sprawdź aktualne ogłoszenia adopcyjne. Skontaktuj się bezpośrednio z wybranym miejscem, aby dowiedzieć się więcej o procedurze adopcyjnej i konkretnym zwierzaku.

 

Bo prawdziwa zmiana zaczyna się od decyzji!

 

Województwo lubuskie
Przy każdym z miejsc wskazana jest informacja czy możesz w organizacji adoptować psa czy kota

OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS", ODDZIAŁ ZIELONA GÓRA ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
OTOZ Animals Gorzów Wielkopolski ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Biuro Ochrony Zwierząt - Fundacja dla Zwierząt ARGOS ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Słubickie Stowarzyszenie Na Rzecz Zwierząt "Szarik" ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Alternatywa Zielonogórska ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Fundacja Obrony Praw Zwierząt ANACONDA ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Arka dla zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - kotki ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
STOZ Zwierzaki Niczyje ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Schronisko Azorki Gorzów Wlkp. (Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom "AZYL") ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Fundacja Oczami Kota ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Lubelski Animals ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział Gorzów Wielkopolski ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Stowarzyszenie Zwykłe Koci Azyl Żagań ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Fundacja Bestaro ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Schronisko dla zwierząt Młodolino ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

 

A jeśli odległość Cię nie zniechęca… Nie ograniczaj się tylko do jednego regionu.
Jeśli jesteś gotowy na podróż do innego województwa w poszukiwaniu swojego Mistrza - wróć do mapy i sprawdź inne części Polski.

Jeśli w danym województwie nie widzisz organizacji, która prowadzi adopcje psów lub kotów - napisz do nas i podaj jej dane (nazwa + adres www/FB):

📩 adoptujmistrza@polsat.com.pl

Będziemy uzupełniać listę o kolejne miejsca, po ich zweryfikowaniu.

 


Zanim podejmiesz decyzję, sprawdź nasze artykuły:

Wyprawka dla psa i kota

Bezpieczne wejście do domu po adopcji

Pierwsze dni po adopcji
Akcesoria spacerowe - jak wybrać bezpiecznie
Czipowanie - co warto wiedzieć

