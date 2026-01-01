Adoptuj Mistrza - województwo mazowieckie

W tym miejscu zebraliśmy organizacje z województwa mazowieckiego, które zajmują się bezdomnymi zwierzętami. To m.in. schroniska, fundacje, stowarzyszenia, w których przebywają psy i koty gotowe do adopcji.

Jak skorzystać z listy poniżej?

Poniżej znajdziesz zestawienie miejsc działających w tym województwie. Wybierz miejsce, przejdź na stronę organizacji i sprawdź aktualne ogłoszenia adopcyjne. Skontaktuj się bezpośrednio z wybranym miejscem, aby dowiedzieć się więcej o procedurze adopcyjnej i konkretnym zwierzaku.

Województwo mazowieckie

Przy każdym z miejsc wskazana jest informacja czy możesz w organizacji adoptować psa czy kota



Fundacja RAP ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Tymmmczasy ➡️ Kliknij tutaj - psiaki➡️ Kliknij tutaj - kotki

Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk ➡️ Kliknij tutaj - psiaki➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Amstaff Adopcje ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Zwierzaki z Mińska (Fundacji Viva!, oddział w Mińsku) ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Schronisko w Milanówku (Fundacja im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami) ➡️ Kliknij tutaj - psiaki➡️ Kliknij tutaj - kotki

Rydwany Judyty ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Bezdomniaki ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Azylu Koci Świat ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja dla zwierząt MILCIA ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja "Wzajemnie Pomocni" ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Zwierzęca Polana ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Kundelek ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Azyl u Hani ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja "Fundusz Migotkowy" ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Przytulisko Znajdki K/Radzymina ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

OTOZ Animals Inspektorat Warszawa ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Koty z Grochowa - Na Rzecz Kotów w Potrzebie ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Przyjaciele Zwierząt dla Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Straż dla Zwierząt w Polsce ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja MIKROPSY ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Serce dla Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Obrony Zwierząt Bojkot ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja na rzecz zwierząt Przytul Psa ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Ostatnia Szansa ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja JOKOT ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Warta Goldena ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja SOS Bokserom ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Tylko Przyjaciele Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Drugie Życie Bulla ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja "Futrzaki" ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Przyjaciele Palucha ➡️ Kliknij tutaj - kotki ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Kudłaty Kumpel ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja "Dom Tymianka" ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Kraina Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Zwierzoluby z Siedlec ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Ktoś ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja "Psi Grosz" ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Pomagamy Bidom z Serocka ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Mazowieckie Zwierzaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki

STOWARZYSZENIE MOPSY W POTRZEBIE ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych EMIR ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Jak Pies z Kotem ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja dla Zwierząt Akity w Potrzebie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

AST Fundacja na Rzecz Zwierząt Niechcianych ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt- Straż Zwierząt Powiatu Grodziskiego ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Stowarzyszenie Adoptuj Mnie ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja dla Zwierząt Koteria ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja MONDO CANE ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Ochrony Zwierząt Chata Zwierzaka ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Amstaff Azyl ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Zielony Pies - Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Pan i Pani Pies Fundacja im. Maćka Kozłowskiego ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Rasowy Kundel ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Ochrony Zwierząt w Łomiankach ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Otwocku ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Stowarzyszenie Wolontariuszy Kundellos ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt Otwocki Zwierzyniec ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Canis ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Obywatelskich START ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Płockie Towarzystwo Pomocy Zwierzętom ARKA ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Psy Ulicy ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Psom na pomoc - Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Tusia ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

OTOZ Animals Płock ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Straż Ochrony Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

AMI - Fundacja Pomocy Zwierzętom ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oddział w Wyszkowie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt w Boćkach ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Sznaucery w Potrzebie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Morusek - Odzyskać Nadzieję ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - VIVA! ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Złap Dom ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

4dogS (Warszawski oddział VIVA) ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Animals ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja dla zwierząt ANIMAL G(H)OST ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja "Dla Harry'ego" ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Tymczasowa Kanapa ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Stowarzyszenie KOTam CIĘ ➡️ Kliknij tutaj - kotki

PIES NA ZAKRĘCIE Skrzydło Fundacji Azylu Pod Psim Aniołem ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Ośrodek Koteria- Fundacja dla Zwierząt ARGOS ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział Warszawa ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim (Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych) ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja COR AB INITIO ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

FUNDACJA OCHRONY ZWIERZĄT EL GATO ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Zwierzaki w Potrzebie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Zwierzokracja ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom Przy Schronisku w Czaplinku ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Stowarzyszenie Cztery Łapy Żuromin ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie Promyk ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Viva! Interwencje ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Kudłaci Przyjaciele Marty ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Zwierzolandia ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie Kocia Oaza Koci Raj ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Boksery w Potrzebie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Kocia Łapka (grupa lokalna Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA!) ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Stowarzyszenie Narwiański Psi Patrol ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

FUNDACJA ŚW. FRANCISZKA POMÓŻ ZWIERZĘTOM NASZYM MAŁYM BRACIOM ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Stowarzyszenie Pomiechowskie Bezdomniaki ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

FUNDACJA AZYL POD KOTOMYSZEM ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Karusek Skrzydlaty Koń ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Stowarzyszenie "Koci Zakątek" ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Wszystkie Nasze Psy Joanny Wdowskiej ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Towarzystwo Pomocy Kotom ProFelis ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja KocioPsiaCentrala ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Stowarzyszenie Bezdomne Serduszka ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie Bezdomniaki Żabiowolskie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Stowarzyszenie Pies z Kotem ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Stowarzyszenie Animalsndm ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Pionkowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Lumensilta Odkryta Moc ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Koty ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom Udana Adopcja ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie Pies i Spółka ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - oddział Chynów ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Serce w Futrze ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Kocham Psisko ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie Animal Support ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Bezdomne Miau ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Ferreus ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Delovery - Grzybowo 34 ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie Shiby w Potrzebie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

KAMISIE (oddział FUNDACJA INSTYTUT EMPATII)➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja OCHRONIĆ NIEKOCHANE ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja koty Plaskoty ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja na Rzecz Zwierząt Adoptuj Uratuj Pokochaj ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Animals Rescue Team ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Stowarzyszenie Życie dla Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie Pomoc Chartom ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie Haszcza Nadzieja ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

HaszczePaszcze ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Pomocy Goldenom AUREA ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Noga w Łapę. Razem idziemy przez świat ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Skaryszewie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Schronisko dla Zwierząt w Korabiewicach ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Pomoc Chartom Stowarzyszenie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Schronisko dla Zwierząt w Radomiu ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Schronisko na Paluchu ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Schronisko dla zwierząt w Płocku ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Schronisko dla bezdomnych zwierząt Azorek, Sochaczew ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Schronisko dla psów w Sokołowie Podlaskim ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Schronisko Żyrardów im. psa Kazana w Żyrardowie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki





A jeśli odległość Cię nie zniechęca…

Nie ograniczaj się tylko do jednego regionu. Jeśli jesteś gotowy na podróż do innego województwa w poszukiwaniu swojego Mistrza - wróć do mapy i sprawdź inne części Polski.

👉 Wróć do wyboru województwa





Jeśli w danym województwie nie widzisz organizacji, która prowadzi adopcje psów lub kotów - napisz do nas i podaj jej dane (nazwa + adres www/FB):

📩 adoptujmistrza@polsat.com.pl

Będziemy uzupełniać listę o kolejne miejsca, po ich zweryfikowaniu.



