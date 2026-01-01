Adoptuj Mistrza - województwo opolskie

W tym miejscu zebraliśmy organizacje z województwa opolskiego, które zajmują się bezdomnymi zwierzętami. To m.in. schroniska, fundacje, stowarzyszenia, w których przebywają psy i koty gotowe do adopcji.

Jak skorzystać z listy poniżej?

Poniżej znajdziesz zestawienie miejsc działających w tym województwie. Wybierz miejsce, przejdź na stronę organizacji i sprawdź aktualne ogłoszenia adopcyjne. Skontaktuj się bezpośrednio z wybranym miejscem, aby dowiedzieć się więcej o procedurze adopcyjnej i konkretnym zwierzaku.

Bo prawdziwa zmiana zaczyna się od decyzji!

Województwo opolskie

Przy każdym z miejsc wskazana jest informacja czy możesz w organizacji adoptować psa czy kota



Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Fioletowy Pies ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Kocięta Koty z Interwencji ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Małych Braci Św. Franciszka ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Grey Animals ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym i Porzuconym Zwierzętom Oczami Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja MAŁE i DUŻE ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Brzeskie Koty ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Towarzystwo Ochrony Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Opolskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Pomocny Zaprzęg ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Łapa Nyskie Pogotowie Opiekuńczo-Adopcyjne dla Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Kotomaniacy ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Cane Corso Bez Granic ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

FUNDACJA BEZDOMNIACZKI ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Stowarzyszenie Ukochaj zwierzaka ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Azyl Psów Zapomnianych ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Stowarzyszenie Bezdomne Koty Nysa ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Schronisko dla bezdomnych zwierząt "Przytulisko Przytul Psisko" Brzeg ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej, Nysa ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt w Opolu ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki





A jeśli odległość Cię nie zniechęca…

Nie ograniczaj się tylko do jednego regionu. Jeśli jesteś gotowy na podróż do innego województwa w poszukiwaniu swojego Mistrza - wróć do mapy i sprawdź inne części Polski.

👉 Wróć do wyboru województwa





Jeśli w danym województwie nie widzisz organizacji, która prowadzi adopcje psów lub kotów - napisz do nas i podaj jej dane (nazwa + adres www/FB):

📩 adoptujmistrza@polsat.com.pl

Będziemy uzupełniać listę o kolejne miejsca, po ich zweryfikowaniu.



