Adoptuj Mistrza - województwo podkarpackie

W tym miejscu zebraliśmy organizacje z województwa podkarpackiego, które zajmują się bezdomnymi zwierzętami. To m.in. schroniska, fundacje, stowarzyszenia, w których przebywają psy i koty gotowe do adopcji.

Jak skorzystać z listy poniżej?

Poniżej znajdziesz zestawienie miejsc działających w województwie podkarpackim. Wybierz miejsce, przejdź na stronę organizacji i sprawdź aktualne ogłoszenia adopcyjne. Skontaktuj się bezpośrednio z wybranym miejscem, aby dowiedzieć się więcej o procedurze adopcyjnej i konkretnym zwierzaku.

Bo prawdziwa zmiana zaczyna się od decyzji!

Województwo podkarpackie

Przy każdym z miejsc wskazana jest informacja czy możesz w organizacji adoptować psa czy kota



Fundacja dla bezdomnych zwierząt Felineus ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Animals Mielec ➡️ Kliknij tutaj - pieski i kotki

SOS KOTY Mielec ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Sanocka Straż Ochrony i Ratownictwa Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej LEX NOVA ➡️ Kliknij tutaj - pieski i kotki

Przytulisko Sanok (Społeczne Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Sanoku) ➡️ Kliknij tutaj - pieski i kotki

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Nadzieja" ➡️ Kliknij tutaj - pieski i kotki

Fundacja Psi Azylek - zwierzęta w potrzebie ➡️ Kliknij tutaj - pieski ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Gorzyckie Stowarzyszenie " Zwierzęcy Zakątek" ➡️ Kliknij tutaj - pieski

Stowarzyszenie Zwierzoluby Mielec ➡️ Kliknij tutaj - pieski

Fundacja 'Kocia Wyspa' ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt “Pies i Kot” w Mielcu (Stowarzyszenie OAZA dla Zwierząt Mielec) ➡️ Kliknij tutaj - pieski i kotki

Schronisko dla zwierząt Czekadełko (FUNDACJA ANIMALS PURA VIDA) ➡️ Kliknij tutaj - pieski

Stowarzyszenie Lubaczowskie Serce dla Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Schronisko u Machowiaków (TARNOBRZESKIE STOWARZYSZENIE CHROŃMY ZWIERZĘTA) ➡️ Kliknij tutaj - pieski i kotki

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Łapka w Łapkę w Kolbuszowej ➡️ Kliknij tutaj - pieski i kotki

Schronisko dla zwierząt "Kundelek" ➡️ Kliknij tutaj - pieski

Schronisko Psia Przystań ➡️ Kliknij tutaj - pieski ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Schronisko Orzechowce ➡️ Kliknij tutaj - pieski

Fundacja ADA ➡️ Kliknij tutaj - pieski i kotki





A jeśli odległość Cię nie zniechęca…

Nie ograniczaj się tylko do jednego regionu.

Jeśli jesteś gotowy na podróż do innego województwa w poszukiwaniu swojego Mistrza - wróć do mapy i sprawdź inne części Polski.

Jeśli w danym województwie nie widzisz organizacji, która prowadzi adopcje psów lub kotów - napisz do nas i podaj jej dane (nazwa + adres www/FB):

📩 adoptujmistrza@polsat.com.pl

Będziemy uzupełniać listę o kolejne miejsca, po ich zweryfikowaniu.



