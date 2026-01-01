Adoptuj Mistrza - województwo pomorskie

W schroniskach, przytuliskach, fundacjach, stowarzyszeniach w województwie pomorskim czekają psy i koty, które są gotowe na nowy rozdział. Potrzebują jednego - bezpiecznego domu i człowieka, który podejmie decyzję.

W tym miejscu zebraliśmy organizacje z województwa pomorskiego, które zajmują się bezdomnymi zwierzętami. To m.in. schroniska, fundacje, stowarzyszenia, w których przebywają psy i koty gotowe do adopcji.

 

Jak skorzystać z listy poniżej?

Poniżej znajdziesz zestawienie miejsc działających w tym województwie.Wybierz miejsce, przejdź na stronę organizacji i sprawdź aktualne ogłoszenia adopcyjne. Skontaktuj się bezpośrednio z wybranym miejscem, aby dowiedzieć się więcej o procedurze adopcyjnej i konkretnym zwierzaku.

 

Bo prawdziwa zmiana zaczyna się od decyzji!

 

 

Województwo pomorskie
Przy każdym z miejsc wskazana jest informacja czy możesz w organizacji adoptować psa czy kota

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Gdańska Fundacja Pomocy Zwierzętom Koty spod Bloku ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Pomorski Koci Dom Tymczasowy ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Fundacja KOTIKOWO ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Fundacja Rottka® Polska ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Fundacja Pomocy Zwierzętom BONO ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Fundacja KOTangens ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Fundacja MaszKotka ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt REKS ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Projekt KOSMA Pomagamy Psim Seniorom ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Fundacja Dla Szczeniąt Judyta ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
OTOZ Animals schronisko dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals Bojano ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Kotella ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Kwidzyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Adopciaki Miłosna" ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
OTOZ Animals Kwidzyn ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Schronisko w Tczewie (OTOZ Animals Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tczewie) ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Bezdomny Kundelek ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Starogardzie Gdańskim ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
OTOZ ANIMALS Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Pomorska Fundacja Bracia Mniejsi ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Prabuckie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Fundacja Wilcze Sioło ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
STOWARZYSZENIE USZY DO GÓRY - ADOPCJE PSÓW I KOTÓW MIASTKO ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Stowarzyszenie Trzymaj Się, Kocie! ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Stowarzyszenie poMOCne ŁAPki ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Fundacja Animalsi Schronisko dla Zwierząt w Kościerzynie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Fundacja Pomocy Zwierzętom Niekochane.pl ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Fundacja dla zwierząt Parys ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Stowarzyszenie Łapy Pełne Miłości ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Schronisko dla Zwierząt w Chojnicach ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "PROMYK" w Gdańsku ➡️ Kliknij tutaj - psiaki➡️ Kliknij tutaj - kotki

 

A jeśli odległość Cię nie zniechęca…
Nie ograniczaj się tylko do jednego regionu. Jeśli jesteś gotowy na podróż do innego województwa w poszukiwaniu swojego Mistrza - wróć do mapy i sprawdź inne części Polski.

👉 Wróć do wyboru województwa



Jeśli w danym województwie nie widzisz organizacji, która prowadzi adopcje psów lub kotów - napisz do nas i podaj jej dane (nazwa + adres www/FB):

📩 adoptujmistrza@polsat.com.pl

Będziemy uzupełniać listę o kolejne miejsca, po ich zweryfikowaniu.

 


Zanim podejmiesz decyzję, sprawdź nasze artykuły:

Wyprawka dla psa i kota

Bezpieczne wejście do domu po adopcji

Pierwsze dni po adopcji
Akcesoria spacerowe - jak wybrać bezpiecznie
Czipowanie - co warto wiedzieć

