Adoptuj Mistrza - województwo śląskie

W tym miejscu zebraliśmy organizacje z województwa śląskiego, które zajmują się bezdomnymi zwierzętami. To m.in. schroniska, fundacje, stowarzyszenia, w których przebywają psy i koty gotowe do adopcji.

ZOBACZ TAKŻE: #AdoptujMistrza po śląsku: polaroidy, autografy i merdające ogony

Jak skorzystać z listy poniżej?

Poniżej znajdziesz zestawienie miejsc działających w tym województwie. Wybierz miejsce, przejdź na stronę organizacji i sprawdź aktualne ogłoszenia adopcyjne. Skontaktuj się bezpośrednio z wybranym miejscem, aby dowiedzieć się więcej o procedurze adopcyjnej i konkretnym zwierzaku.

Bo prawdziwa zmiana zaczyna się od decyzji!

Województwo śląskie

Przy każdym z miejsc wskazana jest informacja czy możesz w organizacji adoptować psa czy kota



Schronisko Dla Zwierząt W Zawierciu ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Azyl dla zwierząt "Cichy Kąt" ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Schronisko w Miedarach ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

PsiKot Schronisko w Chorzowie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja S.O.S. dla zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie KOTełkowa Drużyna ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Przystanek Schronisko ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Biuro Obrony Zwierząt APA (Animal Protection Agency) ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Zwierzęca Arkadia ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Pet Patrol Rybnik ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Azyl Mikrusa ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Jamniki Niczyje ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Przystań Ocalenie Kpdz (Komitet Pomocy dla Zwierząt) ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja For Animals ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Stowarzyszenie Humanitarno-Ekologiczne DLA BRACI MNIEJSZYCH ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami NADZIEJA NA DOM ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Pomocy Zwierzętom CHATUL ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami FAUNA ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Pomocy Zwierzętom MiauKot ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Pomocy Zwierzętom Bezdomnym Szara Przystań ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom SOS HUSKY ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Zabrzu ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja dla Zwierząt i Środowiska Lepszy Świat ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Szanowny Pan Kot ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Stowarzyszenie Boksery Niczyje ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Przystań Ocalenie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Psia Duszka ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie PSYjaciele ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Kotom FELIS ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Stowarzyszenie Beagle w Potrzebie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Jestem Głosem Tych, Co Nie Mówią ➡️ Kliknij tutaj - kotki ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom Kocimiętka ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych BUDRYSEK ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Człowiek i Pies ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami o/Radzionków ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Stowarzyszenie Kocia Przystań ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Mam kota na punkcie psa ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

OTOZ Animals Gliwice ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

FUNDACJA PSIA EKIPA - RAZEM DLA ZWIERZĄT ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Dobermania ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie Oaza Spokoju Zielona Mila ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie Pro Animali ➡️ Kliknij tutaj - kotki

OTOZ Animals Inspektorat Bielsko-Biała ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Sosnośląskie koty do adopcji ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja poMOC dla zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

OTOZ Animals - Inspektorat w Raciborzu ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Stowarzyszenie lePsie życie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Koci Dom, Rybnik ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Kocia Brygada Świętochłowice ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Stowarzyszenie Szajka Szarego Wilka ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja PSIApsiółka ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja KOCIOłek Społeczny ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja "Przytulisko Pani Ani" ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Stowarzyszenie Futrzany Los ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Stowarzyszenie Koty Sieroty ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Świat Zosi ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Stowarzyszenie Dogi Adopcje ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja "Co ja mruczę" ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Stowarzyszenie Psy w Gruzji ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Towarzystwo Opieki nad Zwierząt w Polsce oddział w Zabrzu ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Schronisko Dla Zwierząt w Raciborzu ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Cieszyński Zwierzogród ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej ➡️ Kliknij tutaj - psiaki➡️ Kliknij tutaj - kotki

Schronisko dla Zwierząt w Bytomiu ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

PsiKot Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki➡️ Kliknij tutaj - kotki

Schronisko dla zwierząt "Azyl" (Fundacja dla Zwierząt i Ochrony Środowiska Lepszy Świat w Cieszynie) ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce) ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Schronisko dla Zwierząt w Gliwicach ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Stowarzyszenie Częstochowa DLA ZWIERZĄT ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki





A jeśli odległość Cię nie zniechęca…

Nie ograniczaj się tylko do jednego regionu. Jeśli jesteś gotowy na podróż do innego województwa w poszukiwaniu swojego Mistrza - wróć do mapy i sprawdź inne części Polski.

👉 Wróć do wyboru województwa





Jeśli w danym województwie nie widzisz organizacji, która prowadzi adopcje psów lub kotów - napisz do nas i podaj jej dane (nazwa + adres www/FB):

📩 adoptujmistrza@polsat.com.pl

Będziemy uzupełniać listę o kolejne miejsca, po ich zweryfikowaniu.



Zanim podejmiesz decyzję, sprawdź nasze artykuły:

Wyprawka dla psa i kota

Bezpieczne wejście do domu po adopcji

Pierwsze dni po adopcji

Akcesoria spacerowe - jak wybrać bezpiecznie

Czipowanie - co warto wiedzieć