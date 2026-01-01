Adoptuj Mistrza - województwo świętokrzyskie

Inne

W schroniskach, przytuliskach, fundacjach, stowarzyszeniach w województwie świętokrzyskim czekają psy i koty, które są gotowe na nowy rozdział. Potrzebują jednego - bezpiecznego domu i człowieka, który podejmie decyzję.

Portret czarno-brązowego psa siedzącego na zewnątrz, z logo województwa świętokrzyskiego i hasłem #ADOPTUJ MISTRZA.
fot. Zara/ Fundacja RAP

W tym miejscu zebraliśmy organizacje z województwa świętokrzyskiego, które zajmują się bezdomnymi zwierzętami. To m.in. schroniska, fundacje, stowarzyszenia, w których przebywają psy i koty gotowe do adopcji.

 

Jak skorzystać z listy poniżej?

Poniżej znajdziesz zestawienie miejsc działających w tym województwie. Wybierz miejsce, przejdź na stronę organizacji i sprawdź aktualne ogłoszenia adopcyjne. Skontaktuj się bezpośrednio z wybranym miejscem, aby dowiedzieć się więcej o procedurze adopcyjnej i konkretnym zwierzaku.

 

Bo prawdziwa zmiana zaczyna się od decyzji!

 

Przy każdym z miejsc wskazana jest informacja czy możesz w organizacji adoptować psa czy kota

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Ogonki" w Nowinach ➡️ Kliknij tutaj - kotki ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie Vox Animalium ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Przytulisko na Wiśniowej (Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt) ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Fundacja Nasza Szkapa ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Fundacja Corde Canis - Wielkopsy Adopcje ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Ostrowieckie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Animals" ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach (Stowarzyszenie "Arka Nadziei") ➡️ Kliknij tutaj - kotki➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Stowarzyszenie Druga Radość ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Schronisko Rudnik (STOWARZYSZENIE OCHRONY PRAW ZWIERZĄT "CANE FERITO") ➡️ Kliknij tutaj - kotki ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Stowarzyszenie Psi Azyl u Żanety ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Fundacja Psiakowo pod Lasem ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Stowarzyszenie Owczarkowy Happy End ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Fundacja Sejsza ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Stowarzyszenie "ZWIERZĘTA NIECHCIANE" ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Wilaneska Kudłatych i Rogatych - Kudłate Szczęście ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Schronisko Tulimy Łapki w Suchedniowie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

 

A jeśli odległość Cię nie zniechęca…
Nie ograniczaj się tylko do jednego regionu. Jeśli jesteś gotowy na podróż do innego województwa w poszukiwaniu swojego Mistrza - wróć do mapy i sprawdź inne części Polski.

👉 Wróć do wyboru województwa


Jeśli w danym województwie nie widzisz organizacji, która prowadzi adopcje psów lub kotów - napisz do nas i podaj jej dane (nazwa + adres www/FB):

📩 adoptujmistrza@polsat.com.pl

Będziemy uzupełniać listę o kolejne miejsca, po ich zweryfikowaniu.

 

Zanim podejmiesz decyzję, sprawdź nasze artykuły:

Wyprawka dla psa i kota

Bezpieczne wejście do domu po adopcji

Pierwsze dni po adopcji
Akcesoria spacerowe - jak wybrać bezpiecznie
Czipowanie - co warto wiedzieć

Przejdź na Polsatsport.pl
ADOPTUJ KOTAADOPTUJ MISTRZAADOPTUJMISTRZAADOPTUJ MISTRZA - MAPAADOPTUJ PSAINNEPOZOSTAŁE
Zobacz także

Polki straciły medal MŚ na ostatnich metrach!

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

