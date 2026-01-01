Adoptuj Mistrza - województwo świętokrzyskie
W schroniskach, przytuliskach, fundacjach, stowarzyszeniach w województwie świętokrzyskim czekają psy i koty, które są gotowe na nowy rozdział. Potrzebują jednego - bezpiecznego domu i człowieka, który podejmie decyzję.
W tym miejscu zebraliśmy organizacje z województwa świętokrzyskiego, które zajmują się bezdomnymi zwierzętami. To m.in. schroniska, fundacje, stowarzyszenia, w których przebywają psy i koty gotowe do adopcji.
Jak skorzystać z listy poniżej?
Poniżej znajdziesz zestawienie miejsc działających w tym województwie. Wybierz miejsce, przejdź na stronę organizacji i sprawdź aktualne ogłoszenia adopcyjne. Skontaktuj się bezpośrednio z wybranym miejscem, aby dowiedzieć się więcej o procedurze adopcyjnej i konkretnym zwierzaku.
Bo prawdziwa zmiana zaczyna się od decyzji!
Województwo świętokrzyskie
Przy każdym z miejsc wskazana jest informacja czy możesz w organizacji adoptować psa czy kota
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Ogonki" w Nowinach ➡️ Kliknij tutaj - kotki ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Stowarzyszenie Vox Animalium ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Przytulisko na Wiśniowej (Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt) ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Fundacja Nasza Szkapa ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Fundacja Corde Canis - Wielkopsy Adopcje ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Ostrowieckie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Animals" ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach (Stowarzyszenie "Arka Nadziei") ➡️ Kliknij tutaj - kotki➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Stowarzyszenie Druga Radość ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Schronisko Rudnik (STOWARZYSZENIE OCHRONY PRAW ZWIERZĄT "CANE FERITO") ➡️ Kliknij tutaj - kotki ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Stowarzyszenie Psi Azyl u Żanety ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Fundacja Psiakowo pod Lasem ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Stowarzyszenie Owczarkowy Happy End ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Fundacja Sejsza ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Stowarzyszenie "ZWIERZĘTA NIECHCIANE" ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Fundacja Wilaneska Kudłatych i Rogatych - Kudłate Szczęście ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Schronisko Tulimy Łapki w Suchedniowie ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Lista miejsc w podziale na możliwość adopcji 🐶psa lub 🐱kota
A jeśli odległość Cię nie zniechęca…
Nie ograniczaj się tylko do jednego regionu. Jeśli jesteś gotowy na podróż do innego województwa w poszukiwaniu swojego Mistrza - wróć do mapy i sprawdź inne części Polski.
Jeśli w danym województwie nie widzisz organizacji, która prowadzi adopcje psów lub kotów - napisz do nas i podaj jej dane (nazwa + adres www/FB):
📩 adoptujmistrza@polsat.com.pl
Będziemy uzupełniać listę o kolejne miejsca, po ich zweryfikowaniu.
