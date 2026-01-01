PP siatkarek: DevelopRes Rzeszów - Sokół & Hagric Mogilno. Relacja live i wynik na żywo
DevelopRes Rzeszów zagra z Sokołem & Hagric Mogilno zagra z UNI Opole w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski. Kiedy grają siatkarki? Kto wygra i awansuje do turnieju finałowego? Relacja live i wynik na żywo z meczu DevelopRes Rzeszów - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl.
DevelopRes Rzeszów jest liderem tabeli Tauron Ligi z dorobkiem 34 punktów. Sokół & Hagric Mogilno zajmuje przedostatnie, jedenaste miejsce - uzbierał dotychczas 11 oczek. W ligowym starciu obu ekip (8. kolejka, 30 listopada) mistrzynie Polski pokonały u siebie ekipę z Mogilna 3:1.
Zobacz także: Rozstanie w ekipie siatkarskiego mistrza Polski! Ogłosili to w ostatnich godzinach starego roku
W 1/8 finału Tauron Pucharu Polski rzeszowianki wyeliminowały drużynę Gedania Politechnika Gdańsk, wygrywając w trzech setach na wyjeździe. Sokół, również w wyjazdowym starciu, pokonał po tie-breaku Metalkas Pałac Bydgoszcz.
Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarek z udziałem czterech najlepszych drużyn odbędzie się w dniach 7–8 lutego w Elblągu. Poprzednią edycję wygrał DevelopRes Rzeszów, pokonując w finale ŁKS Commercecon Łódź 3:0.
Relacja live i wynik na żywo z meczu DevelopRes Rzeszów - Sokół & Hagric Mogilno w sobotę 3 stycznia o godzinie 19.30 na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl