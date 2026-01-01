Domen Prevc zwycięzcą! Paweł Wąsek najlepszy z Polaków

Zimowe

Słoweniec Domen Prevc zdobył nagrodę Skok Roku - za największą łączną długość wszystkich prób w zawodach Pucharu Świata w roku kalendarzowym 2025, w którym rozegrano 30 konkursów (58 serii). Na 10. pozycji został sklasyfikowany najlepszy z Polaków Paweł Wąsek.

Skoczek narciarski w powietrzu podczas zawodów.
fot.
Domen Prevc zdobył nagrodę Skok Roku 2025.

Po zsumowaniu wszystkich odległości okazało się, że Prevc, startując we wszystkich konkursach (w jednym, w Willingen, nie awansował do finałowej serii) uzyskał 8580,5 m. Najdalej skoczył w Planicy – 254,5 m, a najkrócej w Falun – 92 m.

Zobacz także: Zmiany na podium w Turnieju Czterech Skoczni! Gwiazda zdyskwalifikowana

 

Drugie miejsce zajął Austriak Daniel Tschofenig, który miał wynik gorszy od Prevca o 166,5 m. Trzecie miejsce wywalczył Austriak Jan Hoerl, tracąc 185,5 m do Prevca. Najlepszy z reprezentantów Polski Paweł Wąsek zajął dziesiąte miejsce.

 

Prevc po raz pierwszy w karierze zdobył nagrodę Skok Roku.

 

W 2025 roku w indywidualnych konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich wystąpiło 104 zawodników. Suma długości ich wszystkich skoków wynosi 310 447,5 m.

 

Czołowa "10" nagrody Skok Roku 2025:

 1. Domen Prevc (Słowenia)              8580,5 m
 2. Daniel Tschofenig (Austria)         8414,0  
 3. Jan Hoerl (Austria)                 8395,0 
 4. Ryoyu Kobayashi (Japonia)           8029,0  
    Ren Nikaido (Japonia)               8029,0 
 6. Gregor Deschwanden (Szwajcaria)     7805,0 
 7. Stefan Kraft (Austria)              7641,0 
 8. Anže Lanisek (Słowenia)             7595,5 
 9. Naomi Nakamura (Japonia)            7233,5 
10. Paweł Wąsek (Polska)                7222,5
...
26. Kamil Stoch                         5198,5  
31. Piotr Żyła                          4698,0 
32. Dawid Kubacki                       4595,5  
37. Aleksander Zniszczoł                4238,0 
41. Jakub Wolny                         3102,0
44. Kacper Tomasiak                     2734,5 
50. Maciej Kot                          2223,5 
95. Kacper Juroszek                      223,0 
100. Klemens Joniak                      119,0 

Laureaci nagrody Skok Roku: 
 
2002 – Andreas Widhoelzl (Austria)
2003 – Roar Ljoekelsoey (Norwegia)
2004 – Janne Ahonen (Finlandia) 
2005 – Thomas Morgenstern (Austria)
2006 – Bjoern Einar Romoeren  (Norwegia) 
2007 – Adam Małysz (Polska) 
2008 – Thomas Morgenstern 
2009 – Gregor Schlierenzauer (Austria)
2010 – Simon Ammann (Szwajcaria)
2011 – Thomas Morgenstern 
2012 – Richard Freitag (Niemcy)
2013 – Peter Prevc (Słowenia)
2014 – Peter Prevc 
2015 - Peter Prevc 
2016 – Peter Prevc 
2017 – Kamil Stoch (Polska)
2018 - Robert Johansson (Norwegia)
2019 - Ryoyu Kobayashi (Japonia)
2020 - Dawid Kubacki (Polska)
2021 - Robert Johansson
2022 - Karl Geiger (Niemcy)
2023 - Stefan Kraft (Austria)
2024 - Andreas Wellinger (Niemcy)
2025 - Domen Prevc (Słowenia).
RM, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
DOMEN PREVCPAWEŁ WĄSEKSKOKISKOK ROKUZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Klaudia Adamek: Zimowe igrzyska olimpijskie to moje marzenie i cel
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 